Ibrahim Alhassan is de eerste buitenlandse zomertransfer van Beerschot

Na vijf Belgische transfers (Quirynen, Verlinden, Baeten, Lathouwers en Nzita) is Ibrahim Alhassan de eerste buitenlander die Beerschot deze zomer aantrekt. Alhassan komt transfervrij over van CD National, waarmee hij in de voorbije jaren zowel in de eerste als de tweede klasse van Portugal speelde. Voordien kwam Alhassan ook nog uit voor Austria Wenen, waar hij zowaar 22 wedstrijden speelde aan de zijde van ex-Beerschotter Raphael Holzhauser. Donderdagochtend zette de 1 meter 92 grote Nigeriaan zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen.

“Ibrahim is iemand met veel fysieke présence”, zegt Beerschots sportief manager Sander Van Praet. “Bovendien is hij er comfortabel aan de bal. Hij heeft een profiel op het middenveld dat we nog niet hadden.” Alhassan zelf reageerde kort op Beerschots website: “Ik voel inderdaad graag de bal, maar ben ook heel agressief in de pressing. Ik kan me dus zeker vinden in de speelwijze die onze coach voor ogen heeft. Voor mij is Beerschot een goede stap in mijn carrière. Mijn doel is om zo snel mogelijk met deze club op het hoogste niveau te spelen.”