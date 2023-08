Ibrahim Alhassan en Beerschot trekken naar SL 16 FC: “Mijn vader wilde een zakenman van me maken”

voetbal KVK Tienen krijgt met Bergen eerste test voor de voeten geschoven in Croky Cup: “Tegenstan­der op niveau van eerste nationale”

De tijd van testen en uitproberen in oefenmatchen is halverwege augustus stilaan voorbij. Dat geldt alvast voor KVK Tienen, dat zondagmiddag in de Croky Cup meteen vol aan de bak moet tegen tweedenationaler Bergen.