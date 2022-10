Ibrahim Adnane met Rode Duivels tegen Georgië: “Deze tegenstander is sterker dan Oostenrijk”

Ibrahim Adnane (29) beseft dat de Rode Duivels hun WK-campagne puik begonnen zijn met een overtuigende 11-0-winst tegen Oostenrijk. “Onze start was inderdaad geweldig. Het kwam er voor ons op aan om Oostenrijk niet te onderschatten. Vanaf de eerste minuut hebben we de tegenstander bij het nekvel gegrepen. De hoge score is een bijkomend voordeel. In een latere fase van deze groepsfase kan dat nog misschien meespelen. Oostenrijk was wellicht niet de sterkste tegenstander, maar de monsterscore is zeker ook onze verdienste.”

Sterke tegenstander

Donderdag reisden de Rode Duivels af naar Georgië, waar ze het zaterdag tegen de plaatselijke nationale ploeg opnemen. Het wordt het tweede kwalificatieduel voor het WK. Ibrahim Adnane blikt vooruit. “Deze tegenstander is sterker dan Oostenrijk. Daar mogen we zeker van zijn. De Georgiërs kunnen beschikken over tien genaturaliseerde Brazilianen. Vorig jaar namen ze nog deel aan het Europees kampioenschap. De reis naar Tblissi is lang en vermoeiend. In Istanboel moesten we ook nog eens een tussenlanding maken. Gelukkig vertrokken we twee dagen vooraf, zodat er voldoende tijd blijft om te recupereren. We zullen ons beste niveau kunnen halen. Met Omar Rahou hebben we uiteraard een extra troef in huis. Zijn doelpunt tegen Oostenrijk was fantastisch. Voor zo een momenten komen supporters naar het futsal kijken.”

FT Antwerpen

Ook met zijn eigen ploeg FT Antwerpen doet Ibrahim Adnane het uitstekend. De Antwerpenaren delen samen met RSCA Futsal na vier speeldagen de leidersplaats in eerste nationale. “Met tien op twaalf kenden we ook daar een prima opener. Het verdiende gelijkspel tegen Anderlecht was meer dan opsteker. Nadien konden we zwaar uithalen tegen Châtelet. Dat zijn toch twee topmatchen. We gaan niet dromen, maar kijken met Antwerpen gewoon naar de volgende match en dat is volgende week thuis tegen Hasselt.”