Ibou Sawaneh en City Pirates willen incidentrijke seizoensopener van zich afspelen in Londerzeel: “Leren uit de gemaakte fouten”

City Pirates ging vorige week met 0-2 onderuit tegen Pepingen-Halle. Een wedstrijd waarin de piraten wel hun weg naar voren zochten, maar daarbij moeilijk tot kansen kwamen. Het venijn zat hem vervolgens in de staart, want na de uitsluiting van Somers waarbij de man in het zwart zich weinig consequent toonde, openden de bezoekers de score na een fase met een grote buitenspelgeur. Wat volgde was nog minder fraai met wat na het tumult een racisme incident werd genoemd, maar daarop wilde niemand in Merksem dieper in gaan. Focus op Londerzeel.

“Laten we het alleen over de wedstrijd hebben”, zegt City Pirates-aanvaller Ibou Sawaneh. “Er zijn zaken gebeurd, maar we hebben intern afgesproken om daar geen polemiek rond te starten in de pers. Pas als zou blijken dat we er zelf voor gestraft worden of in het nadeel worden gesteld, zullen we ons boekje open doen. Nu kiezen we er voor om in alle sereniteit verder te werken. De wedstrijd tegen Pepingen-Halle en alles wat er gebeurde lieten we maandag op training achter ons.”

Arbitrale beslissingen

“Wat we daarvan onthouden? Dat we nog steeds goed kunnen voetballen. We hadden het meeste balbezit, maar in de zone van de waarheid was het vaak net niet. We maakten de verkeerde keuze of het was net niet zuiver genoeg. Ik had niet het gevoel dat Pepingen-Halle echt beter was dan wij, maar ze waren wel gevaarlijker. Aan de rol die de scheidsrechter uiteindelijk speelde bij doorslaggevende fases wil ik niet te veel woorden vuil maken. De beslissingen waren in ons nadeel, maar daar kunnen we na afloop niets meer aan veranderen.”

Leren

“Wij onthouden dat we moeten verder werken en onze lessen trekken. Uit de fouten die we maakten, moeten we leren. Londerzeel is een moeilijke verplaatsing, maar vorig seizoen bewezen we zowel uit als thuis ons mannetje te kunnen staan en daar een resultaat aan te koppelen. En ook tijdens de bekercampagne lieten we goede dingen zien. Dan hoeven we niet te panikeren na een wedstrijd.”

Mentor

Dat Sawaneh als ervaren rot een rustpunt is op en naast het veld, hoeft ook niet te verbazen. De voormalige aanvaller van onder andere OHL en Waasland-Beveren werd deze week 36 en kruipt in Merksem ook steeds meer in de rol van mentor. “En dat doe ik met alle plezier”, zegt hij. “Net zoals ik trouwens nog altijd heel graag voetbal. Maar City Pirates is een club waarmee ik me identificeer. Ik kom zelf uit een familie die zich ook niet altijd alles kon veroorloven. Dan help ik onze jongeren graag met mijn ervaring of probeer ik hen mee klaar te stomen voor het volwassen leven. Als jonge gast had ik ook altijd een mentor en zo'n mensen zijn van goudwaarde. Mijn goals ook? (schatert) Op dat vlak hoop ik ook nog mijn steentje te kunnen bijdragen. En met assists!”