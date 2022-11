Ibou Sawaneh bezorgt City Pirates na dubbele achterstand in extremis nog een punt bij Lille (2-2) : “Op deze manier kunnen we ons redden”

voetbal 2NB“Hier gaan we weer” moet iedereen bij City Pirates hebben gedacht na een kwartier voetballen in Lille. De thuisploeg puurde uit zijn eerste twee kansen twee (wereld)goals en zadelde de rode lantaarn meteen op met een dubbele achterstand. Maar City Pirates reageerde niet als een hekkensluiter. Met veel inzet en overgave ging het op zoek naar de ommekeer. Wilms tekende voor de aansluitingstreffer en helemaal in het slot zorgde Ibou Sawaneh voor de verdiende puntendeling. Een punt dat weinig betekent in de rangschikking, maar veel meer in de hoofden van de groep van Spencer Verbiest.

“En de focus zat ook goed voor de wedstrijd”, vertelt Sawaneh. “Iedereen was scherp, maar aan die tegendoelpunten was weinig te doen. Die jongens maakten de goals van hun leven en zullen dat waarschijnlijk ook nooit meer doen. Dat was dus heel moeilijk om te slikken, maar tegelijkertijd toonden we de enige juiste reactie. We staan laatste en kunnen niet dieper wegzakken dan nu het geval is. Dan kunnen we maar beter alles uit de kast halen om het tij te keren.”

Geen geluk

“In de eerste helft lukte dat al een beetje, maar waren we nog te slordig bij de laatste pass. Na de rust namen we de wedstrijd helemaal in handen en scoorden we zelf ook nog twee keer. Verdiend. Met een beetje geluk zat er zelfs nog een derde goal in, maar dat zit nog net niet aan onze kant. Hopelijk is dit punt nu een begin, maar het zal aan ons zijn om de lijn door te trekken. Elke wedstrijd is een finale vanaf nu en op deze manier kunnen we ons nog redden dit seizoen.”

Reactie

“Dat we defensief kwetsbaar blijven met alweer twee tegengoals? Op dat vlak bevinden we ons in een negatieve spiraal, maar verdedigen begint bij de aanvallers. En nogmaals. Hun goals waren van een uitzonderlijke kwaliteit. Dan onthoud ik vooral onze reactie en het feit dat Lille daarnaast nog weinig mogelijkheden kreeg. We gaven als groep opnieuw een positief signaal en vanaf maandag moeten de neuzen richting het duel met Belisia. Er staan nog een aantal belangrijke matchen op het programma voor de winterstop en daar moeten we het maximale uit proberen halen.”

