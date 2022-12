Iben Rommelaere timmert aan de weg terug en debuteert op 1 januari in het shirt van Atom 6: “Ik zet een jaar alles op de koers”

veldrijden beloftenEerstejaarsbelofte Iben Rommelaere (18) doet het sedert begin november niet onaardig. In de B-crossen haalt hij telkens de top tien. In Baal (1/1), Herentals (3/1) en Koksijde (5/1) probeert hij in de beloftencrossen goed te scoren.

Eindelijk lijkt Rommelaere op de goede weg. Nadat hij vorige winter in Kortrijk onderkoeld raakte, kwam hij niet meer aan in actie. “Ik werd nog eens ziek net voor het Belgisch kampioenschap in Middelkerke waardoor ik mijn laatste veldritseizoen als junior vroegtijdig afbrak”, blikt de veldrijder uit Harelbeke terug. “Nadien werd ik twee keer besmet met corona en brak ik bij een val in de kermiskoers in Nevele mijn pols. Daarna werkte ik naar Aubel-Thimister-Stavelot, maar door een valpartij in de eerste etappe was het ook daar vroegtijdig afgelopen.”

Dus ging Rommelaere meteen door naar het veldritseizoen. In september pikte hij enkele regionale crossen mee, maar echt goed ging dat niet. “Ik kreeg van de ploegleiding te horen dat er een kans was dat ik mocht blijven indien ik in september en oktober in het veld goed presteerde”, aldus de pion van Bert Containers-Doltcini. “Snel bleek dat ik te vroeg aan het crossseizoen begon. Dus laste ik een periode met alleen maar trainingen in.”

Vijftig seconden

Begin november kwam hij weer in competitie. “Nu gaat het een stuk beter”, glundert Rommelaere. “Maandag pikte ik de B-cross in Beernem mee. Inzake uitslag (8ste, red.) was dat niet mijn beste, maar ik had wel een heel goed gevoel. Mijn start was niet zo goed. Bovendien is het in Beernem moeilijk om op te schuiven. Ik denk dat ik in de openingsronde vijftig seconden verloor. Aan de aankomst had ik nog altijd vijftig seconden achterstand op winnaar Robin Alderweireld.”

Op Nieuwjaarsdag zal Rommelaere in Baal voor het eerst het shirt van Team Atom 6 dragen. “Toen duidelijk was dat ik niet mocht blijven bij Bingoal-Pauwels Sauzen ben ik moeten beginnen zoeken naar een ploeg”, vertelt hij. “Via mijn masseur kwam ik in contact met Atom 6 en Robin Alderweireld. Gelukkig voor mij was bij dat team nog een plaatsje open. We zullen ook een mooi wegprogramma kunnen rijden. Ik zet een jaar alles op de koers. Lukt het niet, kan ik nog altijd beginnen studeren.”

