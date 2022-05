Iben Rommelaere donderdag in Omloop der 3 provincies: “Ik hoop mijn mannetje te kunnen staan”

wielrennen juniorenNa vijf maanden zonder kwam Iben Rommelaere (17) weer in competitie. In de koninginnenrit van de Driedaagse van Axel hield hij mooi stand (18de!). De tweedejaarsjunior komt donderdag in Outrijve aan de start van de Omloop der 3 provincies.

De voorbije maanden moest Iben Rommelaere op de tanden bijten. Het begon eind november na de cross in Kortrijk, een wedstrijd die hij als zesde afsloot. “Ik was onderkoeld geraakt, het duurde lang voor ik herstelde”, blikt de kerel uit Harelbeke even terug. “Net voor het BK veldrijden in Middelkerke werd ik ziek. Waardoor ik vroegtijdig een punt zette achter mijn crossseizoen. Spierpijnen bleven mij hinderen. Uit een bloedonderzoek in maart bleek dat ik al eens met corona besmet was geweest en dat mycoplasma weer opspeelde. Tijdens de paasvakantie kreeg ik nog eens corona. In die maanden kon ik wel eens fietsen, maar na een uur moest ik naar huis terugkeren omdat ik niet meer verder geraakte.”

Achttiende in Velzeke

De pion van Bert Containers-Doltcini, de jongerencrossploeg van Jurgen Mettepenningen, hervatte tijdens het West-Vlaams kampioenschap in De Haan en reed afgelopen weekeinde de Driedaagse van Axel. Meteen stevige kost want drie dagen koersen in een internationaal gezelschap. “De eerste rit was voor mij de lastigste”, vertelt Rommelaere. “Op de laatste kasseistrook moest ik het peloton laten rijden. In de etappe van zaterdagnamiddag had ik pech en verloor ik drie minuten. Omdat ik me nog redelijk fris voelde, besloot ik ook de slotrit in Velzeke te rijden. Die viel veel beter mee dan verwacht. Op de diverse hellingen kon ik me steeds goed positioneren. Ik bolde als achttiende binnen.”

Moeizame recuperatie

Puike uitslag voor iemand die nog maar een maand aan het trainen is. Donderdag werkt Rommelaere de Omloop der 3 provincies af. Met start en aankomst in Outrijve worden de renners over Kluisberg, Horlitain, Trieu, Oude Kwaremont, Paterberg, Hoogberg, Hotond en nog eens Kluisberg gestuurd.

“In de Vlaamse Ardennen zijn dat de hellingen die ik liever doe”, beweert Iben Rommelaere. “Vraag is natuurlijk hoe het is met mijn recuperatie. Hopelijk ben ik tegen donderdag voldoende gerecupereerd zodat ik in de Omloop der 3 provincies mijn mannetje kan staan.”

Lees ook: meer wielrennen