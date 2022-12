Ibe Dhondt pakt in de cross Oost-Vlaamse titel, maar wil ook scoren in het voorjaar én tegen de klok

Aan Belgisch juniorenkampioen Yordi Corsus was in Balegem niets te doen. Zo goed als van start tot finish reed hij alleen voorop. De strijd om de tweede plaats was spannender. Ibe Dhondt pakte die en werd Oost-Vlaams kampioen.

Corsus, die nochtans pas op de derde startrij stond, reed snel weg van de 26 concurrenten. Achter de nationale kampioen vormde zich een groepje met Ibe Dhondt, Thorben Allaer, Yoran Maertens, Tibo Vancompernolle, Fabian Maes, Toon Heirbaut en Jorben Polus. Iets meer dan twee ronden van het einde kon Dhondt een gaatje slaan. “Op de weide achteraan het parcours”, verduidelijkte de Deinzenaar van het Bike Advice Cycling Team. “Eens dat gat gemaakt hield ik mijn tempo aan. Voldoende om de Oost-Vlaamse titel te pakken.”

Trotse kampioen

Dhondt strandde op 25 seconden van Corsus. “Neen, proberen aanpikken bij hem was geen optie, dan had ik misschien mijn eigen ruiten ingegooid”, vond hij. “Ik ging hier in de eerste plaats voor de Oost-Vlaamse titel. Eigenlijk had ik deze titel niet eens verwacht. Want eigenlijk ben ik nog altijd mijn vorm aan het opbouwen. Bij de aspiranten werd ik twee keer provinciaal kampioen, nu voor het eerst bij de junioren. Ben ik trots op. Zeker nadat ik het voorbije wegseizoen twee stevige tegenslagen moest verwerken.”

Nokere Koerse

Eerst een val in de kermiskoers in Sinaai, daarna een val in de Memorial Igor Decraene in Waregem. Pas eind oktober vatte hij het veldritseizoen aan. De Deinzenaar gaat door tot het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Daarna gaat zijn focus richting het wegseizoen en ruilt hij het shirt van Bike Advice voor dat van Onder Ons Parike. In die trui wil hij Oost-Vlaams kampioen tegen de klok worden. Want in het tijdrijden blonk hij als eerstejaarsjunior reeds uit. Onder meer met een vijfde plaats op het BK in Gavere.

“Ik wil me verder specialiseren in het tijdrijden”, reageerde Dhondt. “De Oost-Vlaamse titel tegen de klok wordt een doel. Maar dat wordt niet mijn enige doel. Ik hoop ook op een paar goeie prestaties in voorjaarskoersen. Zoals bijvoorbeeld Nokere Koerse, een UCI-wedstrijd die in eigen Deinze start.”