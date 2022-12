Ibe Dhondt gaat zijn kans op het PK veldrijden: “Wil het Toon Heirbaut in Balegem zo moeilijk mogelijk maken”

Met een vijfde plaats in de nationale testtijdrit in Poperinge en een nieuwe vijfde plek op het BK tijdrijden in Gavere verraste Ibe Dhondt het voorbije wegseizoen in het werk tegen de klok. Jammer genoeg kreeg hij niet de kans te bevestigen. “Door twee zware valpartijen”, zucht de renner uit Deinze. “Begin juni sloeg ik in Sinaai over de kop. Met een spierscheur van zes centimeter stond ik zes weken langs de kant. Daarna reed ik twee koersen, maar in de Memorial Igor Decraene ging het weer mis. Op het moment dat ik in die tijdrit een renner wou passeren week hij uit en nam hij m’n stuur mee. Ik vloog over een vangrail, had een zware hersenschudding en snijwonden ter hoogte van de knie. Waardoor ik weer een maand buiten strijd was.”

Zege in Ardooie

Vandaar dat Ibe Dhondt pas eind oktober het veld indook. Met een zevental crossen in de benen trekt hij zondag naar het PK in Balegem. “Eigenlijk ben ik nog altijd bezig met de opbouw van mijn conditie”, beweert Dhondt. “Ook al won ik in Ardooie. Daar ligt het parcours altijd zwaar. De tegenstand was niet zo zwaar. Ik reed ongeveer een halve cross alleen voorop. Recent reed ik in Kortrijk en Essen. Kortrijk kon beter (20ste, red.). In Essen was ik op weg naar een plaats binnen de top tien, maar kreeg ik net voorbij de materiaalpost af te rekenen met een lekke band. Waardoor ik veertiende eindigde.”

Eerste keer

Zondag in Balegem doet Ibe Dhondt een gooi naar een provinciale medaille. “Toon Heirbaut is favoriet”, oordeelt hij. “Normaal zou hij sterker moeten zijn dan mij. Ik probeer het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Het parcours ken ik niet. Ik zag wel wat foto’s passeren. In het bos ziet het er lastig uit, in de weide achteraan de omloop ook. ‘s Nachts gaan het vriezen, overdag zal het dooien. Het wordt dus zeker een zware cross.”

Na het PK speldt Ibe Dhondt nog een nummer op in Gavere (26/12), Loenhout (30/12) en Gullegem (7/1). Op zaterdag 14 januari rijdt hij in Lokeren het BK. Daarna richt hij zijn blik op het volgende wegseizoen.

Lees ook: meer veldrijden