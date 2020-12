Ian Hanavan (Brussels) gaat tegen Charleroi op zoek naar tweede zege: “Eerste zege gaf ons vertrouwen”

Dinsdag behaalde Phoenix Brussels tegen Kangoeroes Mechelen de allereerste (beker)zege van het seizoen. Veel tijd om te vieren werd er de staf en de spelers niet gegund, want zaterdag wacht er het team al een nieuwe uitdaging. In Paleis 12 neemt men het op tegen Charleroi. In Henegouwen werd er eerder in het seizoen na een goede match met een klein verschil verloren.

Coach Ian Hanavan genoot na de eerste overwinning van het seizoen, al nuanceert hij meteen. Tot middernacht was ik dinsdag in de wolken. Eén minuut later zat ik al met mijn gedachten bij de thuiswedstrijd tegen Charleroi. Die eerste zege gaf ons vertrouwen. Ze was ook terecht. In de eerste helft lukte alles tegen Kangoeroes. In het derde quarter kwam de tegenstander weer in de match. De Maneblussers kregen weer energie en konden lopen. Mijn spelers toonden zich weerbaar. Enkele dagen voordien waren ze in de tweede helft tegen Antwerp Giants nog onderuitgegaan. Toch was ik niet bang voor een herhaling van dat scenario. We geloven in elkaar, we hebben een positieve mindset.”

Charleroi

Op de eerste speeldag van de competitie stonden de Brusselaars al eens tegenover Charleroi. Na een goede match moesten de hoofdstedelingen toen in moneytime met 86-80 het onderspit delven. Ian Hanavan is optimistisch. “We moeten de komende wedstrijd bekijken als een tweede test. Het eerste duel werd nipt verloren. Uit die fouten moeten we leren. Deze ploeg zit in een opbouwproces. Sinds maart is er veel werk verzet door de voorzitter en de manager. Op het veld is niet alles altijd perfect, maar we bouwen wel aan een mooi project en we zien ook elke dag vooruitgang. Ik wil trouwens graag een pluim geven aan Peter Sempels. Jaren geleden was hij mijn physical coach bij Leuven Bears. Ik ben blij dat ik opnieuw met hem kan samenwerken.”

Besmettingen

De voorbije maanden werd Phoenix Brussels ondanks alle preventiemaatregelen toch geteisterd door enkele coronabesmettingen. Ian Hanavan was zelf ook een slachtoffer. “Globaal bekeken heb ik me goed gevoeld. Enkel de eerste 48 uur had ik ziektesymptomen. De hele familie werd plots betrokken bij de ziekte. Mijn echtgenote werd eveneens ziek, de kinderen bleven gelukkig buiten schot. Het vervelende is natuurlijk dat je verplicht in quarantaine moet. Je kunt niet geloven hoe vaak ik het protocol heb gelezen (lacht). Of het mentaal een moeilijke periode was? Neen. Ik vond steun in mijn geloof. In mijn hoofd voelde ik me nooit geïsoleerd. Het verplicht thuis blijven zorgde voor meditatie en positieve overpeinzingen. Dat kan niemand me afpakken. Natuurlijk had ik graag de coaching op mij genomen tegen Antwerp Giants, maar assistent Livaditis heeft in moeilijke omstandigheden goed zijn job gedaan.”