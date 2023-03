Huurling Robert-Jan Vanwesemael en KVK Tienen gaan voor negen op negen tegen Dessel Sport: “De bal ligt in het kamp van Sint-Truiden”

“Ze zijn inderdaad aan een sterke opmars bezig, al moesten ze gisteren het onderspit delven tegen Heist”, weet Robert-Jan Vanwesemael. “Het zal opnieuw van details afhangen zondag, zoals dat in deze reeks wel vaker het geval is. Ik bedoel maar, voor die zes op zes speelden we vier keer op rij gelijk. Dat waren allemaal wedstrijden die even goed anders hadden kunnen uitdraaien. Maar goed, we zijn natuurlijk blij met hoe het momenteel loopt, want elke week brengen we goede prestaties op de mat. Het behoud is misschien mathematisch nog geen feit, maar ergens hebben we wel het gevoel dat het dit seizoen niet meer kan misgaan. En vooral dat we nog naar boven moeten proberen te kijken, aangezien we maar één puntje verwijderd zijn van de negende plaats.”

“Ik hoop er zondag alleszins gewoon bij te zijn, al had ik eerder deze week dan wat last aan de hamstrings. En ik sukkel ook met een verkoudheid. Maar zoals altijd ga ik me de komende dagen zo goed mogelijk trachten te verzorgen. Ik sta nu vast in de basis op die rechterflank en wil dat graag zo houden tot het einde van dit seizoen.”

Toekomst

Wat er daarna staat te gebeuren, is voorlopig nog een vraagteken aangezien de 20-jarige winger één jaar gehuurd werd van eersteklasser STVV. “Ik weet op dit moment niet hoe zij mijn toekomst zien, dus de bal ligt vooral in hun kamp”, zegt Vanwesemael daarover. “Ik kan alleen maar zeggen dat het de juiste keuze is geweest om naar Tienen te komen en me hier verder te ontwikkelen als speler. Twee jaar geleden voelde ik nog niet klaar voor de A-kern van STVV, ook niet op mentaal vlak, maar ik voel wel dat ik sindsdien belangrijke stappen heb gezet. Als ik daar de kans krijg om me te bewijzen, dan ga ik die met beide handen proberen te grijpen. Alleen heb je dan nog minder zekerheid over je speelkansen, maar dat hoort ergens bij het profvoetbal. Ach, voor alles zijn er oplossingen, dus we zien wel wat de toekomst voor mij in petto heeft. Ik verwacht alvast snel nieuws.”

