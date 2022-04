Huiswerk sportief manager Erik Hermans (SK Londerzeel) nu echt wel zo goed als rond

Die twee nieuwkomers zijn de 21-jarige aanvaller Driss Amali van Berchem Sport en de 24-jarige rechtsback Dries Caignau van Eendracht Aalst. Al is die laatste natuurlijk geen onbekende:

“We zijn heel erg blij dat Dries terug bij ons komt spelen”, opent Erik Hermans. “We vonden het heel jammer dat hij dit seizoen naar reeksgenoot Aalst trok, maar hij is alleszins uit op sportieve revanche. We kennen zijn kwaliteiten en hij is ook heel polyvalent. Bij Aalst speelde hij op een gegeven moment zelfs in de spits. Al is dat nu niet echt de bedoeling bij ons (lacht). Driss Amali is dan weer een jonge aanvaller die nu nog voor Berchem speelt, maar die ik al ken van in zijn jeugdjaren bij Beerschot. Een speler met heel veel potentieel waar we echt in geloven.”

Stabiliteit

“Het is niet toevallig dat heel wat van onze nieuwe namen uit de reeks komen”, gaat Hermans voort. “Dat is toch wel een voordeel en het zou minder aanpassingen moeten vergen. Want stabiliteit willen we nastreven. Bovendien zijn Dries Caignau en Ali Yildiz (Termien) al helemaal vertrouwd met de club en de staff. Dat zij na één jaar terugkomen naar ons wil toch ook wel wat zeggen waar wij als club voor staan.”

“De voorbije jaren moesten we bijna een ganse nieuwe ploeg kopen, nu is dat beperkt tot het aanvallende compartiment. Te veel nieuwe namen wilde ik ook niet meer want dat is voor niemand leuk. Ook niet voor onze supporters. Je wil natuurlijk altijd gaan voor spelers uit de buurt maar op dit niveau is dat nu éénmaal zelden mogelijk. En bovendien gaan we ook geen zotte dingen doen.”

Aan uitgaande zijde deelde Hermans nog mee dat zoon Tano naar tweedeprovincialer Mazenzele-Opwijk trekt en Mo Oulad naar tweedenationaler Olsa Brakel. Achter Ilias El Yazidi, topschutter na Nieuwjaar, staat nog een vraagteken terwijl Reangelo ‘Papi’ Manuel het volgend jaar in eerste nationale wil proberen.

Derby Diegem

Tot slot blikt de sportief manager nog even vooruit naar de derby van zaterdagavond bij Diegem: “Dat zijn altijd leuke matchen waar je toch wel naar uitkijkt. We zouden heel graag met de drie punten naar huis gaan, ook al hebben we het de laatste weken moeilijk. Dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. We weten dat we moeilijk scoren. El Yazidi pikt nog geregeld zijn goaltje mee, maar de rest staat toch al even droog.”

“Dat neemt echter niet weg dat de spelersgroep én de staff er steeds de schwung weten in te houden. Als de resultaten al een tijdje uitblijven zoals bij ons is het makkelijk om negatief te doen of het te laten hangen. Dat is zeker niet het geval en de groep blijft positief. Een goede groep ook, dat is de voorbije weken meermaals gebleken. Ik ben er zeker van dat ze er de komende vier weken nog alles aan gaan doen om er het maximale uit te halen.”

