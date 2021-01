Huiswerk bij Winkel Sport is zo goed als af: “Volgend seizoen mikken op linkerkolom”

“Ons huiswerk is zo goed als af”, opent sportief manager Patrick Rotsaert het gesprek. “Uiteraard blijft ons trainerstrio aan boord. Zowel Jeffry Verhoeven, Dieter Scheirlinck als Kurt Vandoorne blijven dus op post. Met de kernspelers hebben we intussen gesproken en liefst zestien van hen tekenden al bij. De fundamenten van ons team blijven dus behouden. Met Niels Verhelst en Dylan Marx worden twee jongeren, die zich van hun beste zijde lieten zien, aan de kern van volgend seizoen toegevoegd.”

Timmerman en Van de Velde komen erbij

“Die achttien spelers zullen aangevuld worden met enkele nieuwkomers.”, gaat de 64-jarige Moorsledenaar voort. “Twee aanwinsten zijn al gekend. Brecht Timmerman is een 21-jarige linksvoetige centrale verdediger die zijn jeugdopleiding genoot bij AA Gent en dit seizoen actief was bij SV Roeselare. Met de 27-jarige Tibo Van de Velde haalden we een aanvaller met heel wat ervaring binnen. Tibo was al aan de slag bij AA Gent, Deinze, Cercle Brugge, FC Eindhoven, Knokke en komt nu over van tweedenationaler Zwevezele.”

“Omdat tweede doelman Julien Van Volcem naar FC Meulebeke trekt, zijn we nog op zoek naar een extra keeper. Dat kan of een jonge, maar ook een ervaren doelman worden. Voorts zijn we nog bezig met twee aanvallend ingestelde spelers onder wie een jonge speler uit de A-kern van KV Oostende. Binnenkort hopen we ook onze volgende inkomende transfers te officialiseren.”

“Het is bij Winkel Sport alvast heel leuk werken”, aldus Rotsaert, die begin vorig jaar, in februari, overkwam van buur en reeksgenoot Mandel United. “Er is weinig druk van het bestuur en mijn werk wordt door iedereen sterk gewaardeerd. Met een drie op zes waren we dit seizoen goed van start gegaan, maar naar volgend seizoen toe willen we nog steviger voor de dag komen. Het is onze bedoeling om in de volgende campagne op de linkerkolom te mikken en op termijn een goede middenmoter te worden in eerste nationale.”

Overzicht

Tot slot nog even een overzicht. Blijvers zijn Arne Galens, Joey Dujardin, Felix Reuse, Jordan Dauchy, Mathias Velghe, Rens Verhooghe, Masis Voskanian, Michiel Clyncke, Jasper Beyens, Fries Deschilder, Nagim Amini, Jorgo Waeghe, Daan Debouver, Yoran Bliki, Bruce Willem en Jarne Derie. Voorts komen jonge spelers Niels Verhelst en Dylan Marx erbij. En de aanwinsten tot op heden zijn Brecht Timmerman (SV Roeselare) en Tibo Van de Velde (SKV Zwevezele).