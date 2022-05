Hugues Van Doorne (SK Vinderhoute): “Zalig om zo de stap naar derde te kunnen zetten”

Ook de remontada van Everton gezien deze week? Misschien niet, maar die van Manchester City vast wel. In de kelderverdieping van het provinciaal voetbal leek SK Vinderhoute ook een kruis te mogen maken over de promotie. In de verlengingen keek het tegen een 2-1-achterstand aan bij Akkers Middelburg. Tot duivel-doet-al Hugues Van Doorne in de slotseconden de gelijkmaker tegen de touwen knalde. En in de strafschopepiloog bleek Vinderhoute ook nog eens de sterkste. Dolle vreugde bij SKV, treurnis bij Middelburg. Hugues Van Doorne vond het natuurlijk een topmoment in zijn loopbaan.

“Ik word er over enkele weken 37. Dan denk je alles zo wat gehad te hebben in het provinciaal voetbal. Vinderhoute is een beetje mijn club, ik plooi me daar dagelijks dubbel voor. Als tiener in het fanionelftal gedropt. Vier keer gedegradeerd. Vier keer gepromoveerd, één keer via de titel, drie keer via de eindronde. Amai, dan doet het wel deugd om je ploeg op weg te helpen naar derde provinciale. Iedereen had de hoop eigenlijk al wat opgegeven. Een voorzet van David Verberckt werd in eerste instantie wat slordig weg gewerkt en kwam weer bij David en zijn afgeweken voorzet belandde tot bij mij. Controle en de trekker overhalen, een zalig gevoel gaf het mij.”

Mentaal voordeel

In de strafschoppenepiloog trok Vinderhoute finaal aan het langste einde (4-5). Van Doorne gaf toe dat het een dubbeltje op zijn kant was. “We kropen door het oog van de naald. Al kan je niet stellen dat we het onverdiend halen. In de eerste helft waren we naar mijn gevoel de betere ploeg. Tolga Celik bracht ons op voorsprong en nadien had Mehmet Kutlu, vaak de man van de doelpunten, de 0-2 aan de voet. Niet dus en op het einde van de eerste helft klom Akkers na een rommelige fase langszij. Na de rust zakte het spelpeil. We voetbalden beiden slordig, zenuwachtigheid was troef. Halverwege de tweede helft moesten zowel Akkers als wij met tien verder. In de verlengingen viel er ook nog een speler van Akkers uit door blessure en met tien tegen negen leek het wel mogelijk om te winnen. Maar bij een snelle counter klom Middelburg op voorsprong. De kopjes gingen naar beneden, promotie was ver weg. Tot ik in de slotfase gelijk stelde. En natuurlijk trek je dan met een mentaal voordeel naar de strafschoppenreeks.”

Behoud

Van Doorne was in Middelburg goed voor zijn elfde treffer en nam ook nog een strafschop voor zijn rekening. Hij kijkt al uit naar volgend seizoen. “Het is gewoon zalig om de stap naar derde te kunnen zetten en zeker na zo’n ongelooflijk mooi scenario voor ons. Over mijn doelpuntenproductie ben ik niet honderd procent tevreden. Maar ik werd ook wat geremd door blessures en enkele jongeren grepen intussen hun kans. We zien wel uit naar de wedstrijden in derde. We zijn realist en weten dat het behoud de enige doelstelling is. Maar als we een goede start nemen, kan het vertrouwen groeien en blijven we misschien wel uit de gevarenzone.”