Hugo Siquet kijkt vandaag met Cercle Brugge “zijn” Standard in de ogen: “Negentig minuten geen vrienden”

Na Union en AA Gent speelt Cercle Brugge deze namiddag een derde opeenvolgende thuiswedstrijd tegen een ploeg uit de top-zes, waar het zelf net onder geklasseerd staat. De komst van Standard is vooral voor de jongste aanwinst Hugo Siquet speciaal, aangezien de van Freiburg gehuurde rechter wingback in Sclessin en de nabijgelegen Académie Louis Dreyfus “opgroeide” als voetballer. En er nog veel vrienden heeft. Maar dat telt nu even niet.

“Vooral met de keepers Arnaud Bodart en Laurent Henkinet kwam ik heel goed overeen”, lacht de 20-jarige Ardennees uit Marche-en-Famenne. “William Balikwisha, die enkele jaren geleden ook een jaartje bij Cercle was, is eveneens een bon copain. Maar daar zal ik gedurende negentig minuten niet aan denken. Ik heb ook bij Cercle ondertussen al wat vrienden gemaakt de voorbije drie weken. Ik kende hier overigens wel wat jongens vooraf. Met Olivier Deman speel ik samen bij de nationale beloften, eerder ook met Chris Ravych bij de U20. Senna Miangue was twee jaar geleden mijn ploegmaat op Standard, Emilio Kehrer vorig jaar in Freiburg. Maar ik ben hier door iedereen in en omheen de club goed opgevangen. De Vereniging? Hoe bedoelt u?”

Verkeerd beeld

Dat over Cercle niet als “club” wordt gesproken in de groene helft van het aftandse Jan Breydel, dat moeten ze Siquet nog even duidelijk maken. Van zijn oom Thierry, in de jaren ‘90 gedurende zes jaar ploegmaat van o.a. Yves Feys, Geoffrey Claeys en Christophe Lauwers, kreeg Hugo Siquet positieve feedback over zijn nieuwe broodheer.

“Al had ik er een totaal verkeerd beeld van”, geeft hij grif toe. “Ik was aangenaam verrast door de structuur die hier de afgelopen jaren werd neergezet. Dat ik een stap achteruit zet door naar België terug te keren, kan best zijn. Maar ik had veel slechtere stappen achteruit kunnen zetten, hoor.”

Momenteel verblijft Siquet nog op hotel. Hij hoopt eerstdaags een appartementje in Brugge te kunnen betrekken. “In mijn eentje, want mijn vriendin studeert nog in Luik”, verklapt hij. “Met de trein is dat op twee uurtjes te overbruggen, zowat de helft van het traject naar Freiburg dus. De keuze voor Freiburg betreur ik overigens niet, ik heb er weinig gespeeld maar veel geleerd.”

Popovic met masker

Miron Muslic onderstreepte al bij herhaling hoe tevreden hij is over de mentaliteit van zijn aanwinst, die meteen zijn plaats opeiste en de keuzemogelijkheden verruimde.

“In ons spelsysteem wordt van hem heel veel offensieve inbreng verwacht en dat heeft hij zeer goed opgepikt”, prijst de coach.

Muslic moet dezer dagen afrekenen met de onbeschikbaarheid van Miangue (spierletsel) en Lopes (enkelblessure). Popovic, die tegen Gent een neusbreuk opliep maar niet wou wijken, zal tegen Standard met een beschermend masker spelen. Majecki is helemaal fit en kan mogelijk Warleson weer verdringen in doel.

“Ik ben ook tevreden dat er nu eindelijk duidelijkheid is over Dino Hotic, die bij ons blijft tot het einde van het seizoen”, aldus de Oostenrijker.