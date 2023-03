Hugo Siquet (Cercle Brugge) zondag met vertrouwen naar Anderlecht: “Wij moeten van niemand bang zijn”

voetbal jupiler pro leagueZondagavond sluit Cercle Brugge de 28ste speeldag af op het veld van Anderlecht, in wat een cruciale wedstrijd mag worden genoemd in de strijd om de achtste plaats en het laatste play-off-ticket. De Vereniging trekt naar het Lotto Park met een reeks van acht wedstrijden zonder nederlaag en met een ploeg boordevol vertrouwen. Dat is er ook bij Hugo Siquet, die in zijn achtste optreden vorige zondag tegen Seraing zijn eerste goal voor Cercle binnenknalde.

Een half uur was er gespeeld vorige zaterdag toen Hugo Siquet zich achter een vrije trap van net buiten de zestien plaatste. Buiten het bereik van doelman Dietsch belandde de bal netjes in de netten.

“Een belangrijk doelpunt, want ons eerste half uur was niet zo best”, mocht Siquet zich fier op de borst kloppen. “Ik heb zonder veel nadenken getrapt, en hij ging netjes binnen. Zo zie je maar dat al die trainingsarbeid resultaat oplevert.”

Sinds zijn komst naar Jan Breydel is Hugo Siquet zonder meer de specialist van de stilliggende ballen geworden. Het is de Ardennees uit Marche-en-Famenne die ook alle hoekschoppen voor zijn rekening neemt.

“Een grote blijk van vertrouwen in mijn traptechniek vanwege onze coach”, straalt de huurling van Freiburg.

“Op onszelf focussen”

Opmerkelijk: met Hugo Siquet tussen de lijnen heeft Cercle Brugge nog niet verloren. Bij de laatste nederlaag, op Charleroi, zat de pas aangetrokken rechterwingback op de bank. Ondertussen heeft de Vereniging acht wedstrijden op rij niet meer verloren. Nog twee wedstrijden te gaan om het record ter zake van groen-zwart (uit 2011) te evenaren. Met Anderlecht uit en Racing Genk thuis als tegenstrevers.

“Twee mooie affiches”, beaamt Siquet. “Die reeks van acht matchen zonder verlies is natuurlijk heel leuk, vooral omdat we heel wat kleppers voor de kiezen kregen met Union, Gent, Standard, Club Brugge. Het toont gewoon dat we in een sterke periode zitten en dat we van niemand schrik hoeven te hebben. Maar het werd wel weer eens tijd om een driepunter te pakken. In Eupen lieten we dat na, tegen Seraing is het wel gelukt.”

Zeker met het oog op de achtste plaats was die zege niet onbelangrijk. Zondag in Anderlecht kan Cercle een rechtstreekse concurrent uittellen.

“Of Charleroi dan wel Anderlecht de sterkste opponent voor ons wordt? We zijn nog met een vijftal ploegen in die strijd verwikkeld, en doen er dus best aan op onszelf te focussen.”

