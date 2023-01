Hugo Siquet (Cercle Brugge) was bij debuut jongste in jongste team: “Naar Anderlecht gaan was uitgesloten”

voetbal jupiler pro leagueTegen Union trad Cercle Brugge alweer met het jongste team in België aan. Gemiddelde leeftijd: 22,8 jaar. De oudste: Ayase Ueda, 24. De jongste: debutant Hugo Siquet, 20. “Dat we het Union, de best voetballende ploeg in eerste klasse, met al die youngsters zo moeilijk maakten, vervult me met trots”, zei coach Miron Muslic. “Siquet heeft het overigens uitstekend gedaan.”

Overigens is Cercle Brugge ook op seizoensbasis de koploper in het klassement van jongste teams met een gemiddelde van 23,4 jaar. In Europa scoort de Vereniging hoogst inzake opgestelde jongens van minder dan 24 jaar (72,3 %) voor Valencia (60,1 %).

Cijfers die illustreren dat Miron Muslic geen loze kreten slaakt wanneer hij het over zijn opleidingstaak heeft, en zich uiterst tevreden toonde dat Hugo Siquet met volle goesting voor het project van groen-zwart koos.

“Ik had ook andere mogelijkheden”, bekende de Luikenaar na zijn debuut woensdagavond tegen Union. “In België wilden Anderlecht en Sint-Truiden me, ook in het buitenland kon ik terecht. Maar van mijn eerste jaar bij Freiburg heb ik vooral geleerd dat het niet evident is dat jonge spelers zomaar hun kans krijgen, en dus opteerde ik liever voor een terugkeer naar België. Anderlecht was daarbij voor mij nooit een optie. Ik ben Luikenaar en Standardman, niet voor niets geldt in mijn stad ‘Eens Rouche, altijd Rouche’. Bovendien legde Cercle Brugge me een schitterend project voor, en kon ik hier voor een uitleenbeurt van achttien maanden tekenen.”

Dooppeter Thierry

Met zijn keuze voor Cercle Brugge stapt de 20-jarige Siquet in de voetsporen van een naamgenoot en familielid.

“Mijn oom Thierry, die bovendien mijn dooppeter is, heeft hier in de jaren ’90 zes seizoenen gespeeld”, lacht hij. “Ik was toen nog niet geboren. Ja, ik heb even met hem over Cercle gesproken, en hij zei meteen dat hij hier altijd graag had gevoetbald, maar sinds die tijd is de club natuurlijk heel erg veranderd. Die familieband heeft mijn keuze dus niet echt mee bepaald. Mij sprak vooral de manier aan waarop de directie me uitlegde hoe ik in hun plannen kan passen. Het spelsysteem met hoge wingbacks past me als gegoten.”

Siquet speelde tegen Union de eerste helft en mocht daarna in de kleedkamer blijven. Zijn beste actie was een panklare pas voor zijn overbuur op links, Olivier Deman, die evenwel over doel afwerkte. De vervanging was vooraf afgesproken, zo blijkt.

“In Freiburg trainde ik keihard, maar moest ik het stellen met een viertal invalbeurten waardoor ik natuurlijk matchritme ontbeerde”, besluit hij. “Dat ga ik nu rustig opbouwen. Ik wil me hier bij Cercle zo snel mogelijk manifesteren, met het oog ook op het komende EK met de nationale U21.”

