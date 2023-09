Hugo Siquet (Cercle Brugge) met zege tegen Westerlo naar Rode Duivels: “Zelf gebeld door de bondscoach”

VOETBAL CHALLENGER PRO LEAGUE Jeugdpro­duct Axl Van Himbeeck (Beerschot) ziet hard werk beloond met selectie U19 Jong België: “Zoveel mogelijk speelminu­ten pakken”

Het Kiel heet Francs Borains zaterdag een warm welkom. De promovendus is de revelatie van de eerste weken. Beerschot is gewaarschuwd: deze Henegouwers zet je niet zomaar opzij. Het is intussen al twee weken geleden dat Van Himbeeck en co. zich nog eens moesten aanmelden voor een competitietreffen. Tegen Zulte Waregem had paars-wit minder te verliezen, tegen Francs Borains des te meer.