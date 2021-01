Hugo De Leeuw (KFC Eppegem) kijkt al vooruit naar komend seizoen: “Het zal langer duren vooraleer iedereen weer op niveau is”

VOETBAL DERDE NATIONALE ADat er dit seizoen geen competitievoetbal meer volgt in de amateurklassen lag voor haast alle ploegen in de lijn der verwachtingen. Zo ook voor derdenationaler KFC Eppegem en voorzitter Hugo De Leeuw. Hij verwacht alleszins een aparte voorbereiding naar het nog veraf lijkende seizoen. In tussentijd wordt niet stilgezeten op het vlak van het samenstellen van een competitieve kern.

De Leeuw is wel opgetogen dat er voor de jeugd nog wat perspectief is. “Het is goed dat er voor onze jeugdspelers ouder dan dertien jaar weer wat meer mogelijk is. Tot nu konden zij trainen in groepjes van vier, maar dat is toch ook niet alles. Dat zij vanaf volgende week kunnen trainen in een bubbel van tien, opent toch al meer perspectieven. Daar willen we alleszins volop op inzetten, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen”, stelt De Leeuw. “Anderzijds is het voor onze jongere spelertjes onder de dertien jaar wat terug naar af doordat zij moeten kiezen tussen hun hobby’s. Al gebeurde het bij die leeftijdscategorie al wel eens vaker dat zij afwezig waren. En uiteindelijk zullen zij zich nog altijd kunnen uitleven en zal het plezier voorop staan.”

Quote Het is vooral goed dat er eindelijk een beslissing is genomen en dat iedereen nu weet waar naartoe kan worden gewerkt Eppegem-voorzitter Hugo De Leeuw

“Wat onze eerste ploeg betreft was het natuurlijk een erg kort seizoen met twee competitiematchen. Het is vooral goed dat er eindelijk een beslissing is genomen en dat iedereen nu weet waar naartoe kan worden gewerkt. Zonder kantine was het haast onmogelijk om te herstarten”, gaat De Leeuw voort. “Al vind ik wel dat ook de rol van de kleedkamer minstens even belangrijk is bij competitiematchen, zeker ook voor de jeugd. Spelen in de regen of modder en dan meteen naar huis, het is ook niet echt verantwoord. Kortom, als naast de kantine ook de kleedkamers open mogen en er wat volk langs de zijlijn kan staan, kunnen we weer over een eventuele competitiestart praten, wat mij betreft. En in afwachting daarvan zullen we ons buigen over het organiseren van oefenmatchen en toernooien. Uiteraard steeds volgens de geldende maatregelen.”

Grote honger om te voetballen

“Indien we eind augustus-begin september zouden opstarten, hebben de spelers op anderhalf jaar tijd twee competitiematchen in de benen. Dat steek je niet zomaar weg. Oefening baart nu eenmaal kunst. Zo’n lange periode zonder balgevoel is bijna dodelijk voor ieders ontwikkeling, van de jeugd tot de senioren. Het zal veel langer duren dan normaal vooraleer de conditie weer op niveau is”, klinkt het. “In tussentijd zullen we van onze spelers moeten vragen de nodige discipline aan de dag te leggen om zich ook buiten de trainingsmomenten goed te verzorgen. Al is dat wel iets waar ik een goed oog in heb, want de honger om weer te kunnen voetballen, zal enorm zijn.”

Francois Erdogan eerste aanwinst

De voorzitter van groen-rood deelt voort nog mee dat er volop werk wordt gemaakt van het samenstellen van een competitieve kern. Zo geraakte bekend dat Pashaj, Fontaine, Gody, Bryson, Van Remoortel, Rijmenams en Luypaert ook volgend seizoen op post blijven en dat er met nog twee spelers van de huidige kern en een nieuwe verdediger al een mondeling akkoord is gevonden.

De eerste inkomende transfer is ook een feit: aanvaller Francois Erdogan zal komend seizoen voor de Eppegemse goals moeten zorgen. De bijna 30-jarige Erdogan komt over van eersteprovincialer Bierbeek en was voorheen actief bij onder meer Sterrebeek, Diegem en Betekom, waar hij in het seizoen 2019-2020 clubtopschutter was met twaalf goals.

Daarnaast werd het drie-sterren Footpass Label van de club met drie jaar verlengd. “Dit is alleen maar mogelijk door de goede clubwerking, in het bijzonder de jeugdwerking en de inzet van vele vrijwilligers”, sluit de preses met de nodige fierheid af.