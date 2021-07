Hugo Cuypers overtuigt bij debuut voor KV Mechelen: “Kippenvel van bij de opwarming”

Voor KV Mechelen werd het een gedroomde namiddag tegen Antwerp. Net na de rust stond het nog 0-2 na een doelpunt van Benson, maar Malinwa maakte een ware comeback. Het werd 1-2 na een owngoal van De Laet en Druijf scoorde twee keer om er 3-2 van te maken.

Zijn spitsbroer Hugo Cuypers zat met een enorme glimlach op de persconferentie. “We begonnen nog moeizaam aan de wedstrijd en kwamen pas na twintig minuten in ons spel. Na de eerste helft hadden we wel een doelpunt verdiend, vind ik. En ook hun 0-2 kwam er eigenlijk tegen de gang van het spel in. Maar we hebben ons kopje niet laten hangen.”

KV Mechelen ging verdiend op en over Antwerp. Een prestatie die het AFAS-stadion deed ontploffen. “De match kon niet mooier zijn”, vertelde Cuypers. “Het publiek heeft ons vooruit gestuwd. Deze overwinning geeft een fantastisch gevoel. Ik had al veel positieve dingen over de fans gehoord. Wel, al van bij de opwarming kreeg ik kippenvel. Dit is een fantastische namiddag. Beter hadden we niet aan de competitie kunnen beginnen. Hopelijk kunnen we dit verder zetten de komende weken.”

Wat ze bij Malinwa ongetwijfeld ook willen verder zetten, is de goede verstandhouding tussen Cuypers en Druijf. De twee spitsen vonden elkaar en maakten het de Antwerp-defensie moeilijk. “Het klikte meteen tussen ons op training en in oefenmatchen. Maar we wonnen vandaag als ploeg, hé. In dit collectief zitten geen individuen. Dat hebben we getoond.”

Energieke spits

Met dit KV Mechelen wordt maar beter rekening gehouden dit seizoen. De ploeg van Wouter Vrancken is in staat om het elke tegenstander moeilijk te maken. “Ach, zo denken wij niet”, aldus Cuypers. “We bekijken het match per match. Al ben ik er wel van overtuigd dat we de komende weken nog sterker gaan worden.”

Cuypers presenteerde zichzelf als energieke, hardwerkende spits. “Een speelstijl die bij ons voetbal past”, besloot de tweetalige Luikenaar. “Ik probeer altijd alles te geven, en als ik kan scoren is dat ook mooi meegenomen.”

