Hugo Cuypers na gemiste kans AA Gent: “Het is heel frustrerend, er stond maar één ploeg op het veld”

Veldrijden profs Francis Bos­schaerts ontvangt wereldtop in Diegem: “Beklijven­de momenten? Te veel om op te noemen”

Woensdag wordt voor de zesenveertigste keer de cross van Diegem georganiseerd. Na een onderbreking van twee coronajaren is de honger groot. Voor de organisatoren was het opnieuw wennen, maar ze gaan door waar ze gestopt zijn. Dat houdt in dat ook dit jaar de internationale wereldtop in Diegem haar opwachting zal maken.

14:46