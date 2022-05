Sport in de buurtWeer net niet voor KV Mechelen in deze Europe play-offs. De Mechelaars verloren met 1-2 van AA Gent en spelen ook volgend seizoen geen Europees voetbal. Cuypers en Hairemans reageren na de wedstrijd: “We hebben alles gegeven, maar komen net te kort om mee te doen met de grote jongens.”

Vrancken voerde voor de wedstrijd tegen AA Gent twee wissels door in vergelijking met de match van zaterdag in de Ghelamco Arena. Hairemans startte op de bank. “Dat had meerdere redenen. De trainer heeft wat spelers aangesproken met de vraag of het mogelijk was om iemand anders een kans te geven op hun positie en ik heb uiteindelijk toegestemd. Ik word 31 en ik recupereer iets minder snel om in twee wedstrijden op drie dagen fysiek top te zijn.”

Volledig scherm Shved verving Hairemans in de basiself van Vrancken © Photo News

De thuisploeg kwam in de eerste 45 minuten het beste voor de dag met goed voetbal, maar kon hun kansen niet afwerken. Cuypers legde de vinger op de wonde. “We spelen goed voetbal, maar pakken onze momenten niet. Daardoor komen we net iets te kort om mee te doen met de grote jongens.” Toch waren het de Buffalo’s die in minuut 36 op voorsprong kwamen. Ngadeu liep op een corner van Castro Montes weg bij Vanlerberghe en kopte de 0-1 tegen de touwen. Cuypers baalde. “We krijgen weer een goal tegen op stilstaande fase.”

In de slotfase kwam KV Mechelen nog langszij, toen Geoffry Hairemans knap een vrijschop in de linkerbovenhoek knalde. Tegen Charleroi maakte Hairemans vorig jaar een vergelijkbaar doelpunt. “Het was vanuit een iets centralere positie dan tegen Charleroi, maar de perfecte afstand om de bal naast de muur in doel te leggen.” Cuypers was ontgoocheld na de late 1-2 van Tissoudali. “Het is ons vanavond net niet gelukt om een blok te zetten en dan krijg je het deksel op de neus. Een beetje het verhaal van ons seizoen.” Hairemans kon het verlies relativeren. “We speelden alles of niets en dan weet je dat zij kunnen counteren en scoren.”

Volledig scherm Tissoudali (rechts) viert de 1-2 met Sven Kums (links) © BELGA

Cuypers was onder de indruk van de sfeer in het stadion na de wedstrijd. “Het is mooi om te zien hoe ze na de wedstrijd reageren omdat ze ook wel zien dat wij er alles aan doen om die wedstrijd te winnen en alles gegeven hebben dit seizoen.” Hairemans ging akkoord met de spits van KV Mechelen. “Als je hier je truitje nat maakt, dan appreciëren de fans dat ook. We hebben zeker niet teleurgesteld in deze play-offs.” Hairemans zat mee in de tribune en zag hoe de Antwerp-supporters na een 0-4-verlies tegen Anderlecht de spelers bleven toejuichen. “Dan zag het er bij ons toch wat beter uit op het veld.”

Op de vraag of Cuypers na dit seizoen vertrekt, is er nog geen antwoord. Ook de Luikenaar wilde zich daarover nog niet uitspreken, maar sluit een verlengd verblijf in Mechelen niet uit. “Ik zou zeker geen ‘nee’ zeggen tegen een verlengd verblijf, maar het zal afhangen van wat er in de zomer komt. Zolang dat er niks komt, is er geen sprake van een transfer. Ik ben hier heel erg tevreden. Zowel de club als de staf hebben mij de kans gegeven om mezelf te tonen en daar ben ik hen heel dankbaar voor. Anderzijds ben ik ook heel ambitieus, maar het plaatje moet kloppen.”

Volledig scherm Hugo Cuypers (links) laat niet in zijn kaarten kijken over een eventuele transfer © Photo News

Volledig scherm Ngadeu viert de 0-1 met Castro-Montes © BELGA

Volledig scherm Hairemans krult zijn vrije trap voorbij Roef tegen de netten © Photo News