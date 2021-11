Hugo Cuypers (KV Mechelen) scoort in zege tegen Club Brugge: “Dit is een statement”

Het was een doelpunt van een aanvaller met vertrouwen. Zoveel is duidelijk. “Ik ben aan het groeien”, glunderde Cuypers. “Voor het eerst in mijn carrière kan ik elke week spelen. Ik krijg veel vertrouwen van de staf. Maar we hebben vooral als ploeg een sterke partij gespeeld. Ik ben meer tevreden met de overwinning dan met mijn persoonlijke prestatie.”

Bovenaan blijven meedraaien

Cuypers zijn doelpunt luidde de Mechelse zege in tegen Club. Dankzij de treffer van Schoofs pakte KV Mechelebn de drie punten en verstevigde het zo zijn vierde plek. “We staan nog steeds bovenaan het klassement en moeten daar blijven meedraaien", aldus Cuypers. “We zijn nog vroeg in het seizoen, ongeveer halfweg. Het is zaak om zo lang mogelijk in die positieve flow te blijven.”

Voor Cuypers was de stuntzege alvast het hoogtepunt van zijn nog prille carrière bij KV Mechelen. “We hadden al een paar mooie zeges geboekt dit seizoen, maar dit is toch een statement”, was hij trots. “De buitenwereld had toch een signaal nodig. We moesten laten zien dat wij veel kwaliteiten hebben. En dat hebben we ook getoond. De hele match waren we geconcentreerd. Op voorhand wisten we dat we als ploeg een sterke prestatie moesten neerzetten om het Club moeilijk te maken. Dat is gelukt. Als je dan ook ziet hoe de aanhang ons weer gepusht heeft... Dit is genieten. Het voetbal leeft in Mechelen.”