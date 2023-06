Hugo Cuypers dankt eerste hattrick aan ploegmaats bij AA Gent: “Ik had die penalty anders aan Gift gegeven”

Wielrennen Han Devos verovert gele trui in beker van België: “Ik zal het maandag weer mogen uitleggen aan de leerlingen”

Op een parcours dat zeker niet het zijne was, heeft Han Devos de gele leiderstrui in de beker van België veroverd. Een tiende plaats in Rochefort volstond om Franklin Six te onttronen. De eliterenner zonder contract uit Scherpenheuvel is niet aan zijn proefstuk toe. In 2021 mocht hij de beker van België op zijn palmares bijschrijven.