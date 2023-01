Hugo Cuypers (AA Gent) reageert met twee goals: “Kritiek van Hein was positief bedoeld”

voetbal jupiler pro leagueHugo Cuypers stond - enkele dagen na wat kritiek van z’n coach - meteen op en scoorde twee doelpunten op bezoek bij STVV. De aanvaller reageerde met het hoofd en de voeten op de prikken van Hein Vanhaezebrouck en was uiteraard tevreden achteraf. Hij sluipt ook dichter bij de leidersplaats in de topschuttersstand.

Hij loopt gaandeweg in op Vincent Janssen. “Of dat nu een doel is? Ja en neen. Het is niet iets waar ik specifiek mee bezig ben, maar als ik scoor, wil dat zeggen dat het team het goed doet. Ik hoop dat ik dus nog veel kan scoren.”

Zijn goals zorgden ervoor dat Gent de match rustig kon uitspelen. “De goal van Salah was al belangrijk, bij de 0-2 was het boeken dicht. Als we niets onnozels meer deden, zou de zege ons niet meer ontglippen. Het is goed om in deze drukke periode wat relatieve rust te nemen tijdens een match."

AA Gent staat dankzij de zege eindelijk op die begeerde vierde plek. De jager is het wild geworden. “Ik hoop dat we nog even de ‘hunted’ kunnen zijn en we dus die vierde plek vast kunnen houden. We zitten zeker nog niet veilig, maar we gaan zo hard mogelijk werken om die vierde plaats vast te houden en wie weet valt er nog meer uit de bus.”

Zelfkritisch

Cuypers reageerde met de voeten op de kritiek van Hein Vanhaezebrouck. “Die woorden hebben me niet verrast, neen. Ik ben ook zelfkritisch. Tegen Charleroi was het inderdaad minder en dan sta ik uiteraard open voor kritiek. Er waren een paar fases waarin je in een fractie van een seconde een beslissing moest maken. Charleroi is ook geen makkelijke ploeg en ze krijgen weinig doelpunten tegen. De kritiek van de coach was ook positief bedoeld. Er was al over gesproken. Met Milicevic ook, die gesprekken zijn open. Ik geef aan hoe ik het zie en zij geven aan wat zij willen zien. Dan proberen we daar een middenweg in te zoeken. Op zich draait het goed dit seizoen en ik heb er niet meteen wakker van gelegen.”

