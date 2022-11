Houtvenne blijft op kop na 3-2-zege tegen Witgoor. Freddy Mombongo: “We kunnen alleen maar sterker worden dit seizoen”

“Tegen Diest hebben we inderdaad een kans laten liggen”, blikt Freddy Mombongo-Dues nog even terug. “Maar ik beschouw dat zeker niet als een ontgoocheling. Ons doel is nog altijd om kampioen te worden en met die ingesteldheid zijn we de week nadien naar Wezel getrokken. Daar hebben we een prima reactie getoond. Daar hebben we laten zien dat wij de beste ploeg van de reeks zijn.”

Geen sterallures

Na eerder al drie treffers tegen Wellen en Wijgmaal legde Freddy Mbongo er vorige week in Wezel zowaar vier in het mandje. Ondanks het feit dat hij nadien geveld werd door griep, stond hij zaterdag toch weer aan de aftrap. De openingsgoal tegen Witgoor brengt zijn totaal nu al op twaalf stuks.

“Goed voor het vertrouwen, maar ik ben toch gewoon maar één van de elf”, relativeert de spits met Congolese roots, die vorig seizoen nog bij eersteklasser Patro Maasmechelen speelde. “Met mijn 37 jaar heb ik inderdaad al heel wat ervaring op de teller. Die probeer ik over te brengen op de rest van het team, maar dat is eigenlijk niet nodig. We hebben heel veel spelers die op hoger niveau gespeeld hebben, dus zij moeten het spelletje niet meer leren kennen. Wat ik wel heel belangrijk vind, is het feit dat er geen zogenaamde sterren in de groep zitten. Als er iemand naast zijn schoenen begint te lopen, zal ik hem daar wel op wijzen. (lacht) ‘We are one team’, met een topcoach en een prima omkadering. Het is nu aan ons om ons doel waar te maken en daar zal elke week opnieuw voor geknokt moeten worden.”

Zoals zaterdag tegen Witgoor? “Deze match was minstens even belangrijk als die tegen Wezel”, besluit Mombongo. “We liepen vrij vlot uit tot 3-0, maar die twee late tegentreffers zorgden toch nog even voor wat nervositeit. Zo van die duels, waarbij de tegenstander een Berlijnse muur optrekt, gaan we nog vaker tegenkomen dit seizoen. Het is dan aan ons om telkens een oplossing te blijven vinden. We staan nu op kop en het is de bedoeling om daar ook blijven te staan. Ik heb zelfs het gevoel dat we met deze groep dit seizoen alleen nog maar sterker kunnen worden.”

