Houtemse coach Bjorn Van den Bossche stapt meteen op nadat hij te horen krijgt dat hij volgend seizoen geen T1 meer is

Bjorn Van den Bossche kwam pas eind augustus 2021 aan het roer in de Kloosterstraat en dat was best een opmerkelijke beslissing. Want ondanks het feit dat het seizoen nog moest beginnen, was Van den Bossche toen al de derde coach bij Houtem. Toenmalig coach Hanno Poep stapte in aanloop van dat nieuwe seizoen tijdens de voorbereiding op na een aanbieding van Knokke en zijn opvolger Gunter Arijs gaf er de brui aan omwille van extrasportieve redenen. Van den Bossche was op dat moment technisch verantwoordelijke jeugdopleiding bij SK Grembergen.