Houden Pieter Vanbaelen en VV Duffel zicht op miraculeuze redding in Duffelse derby? “Zonder ambitie kan je beter stoppen”

VV Duffel wist in oktober voor het eerst in twee jaar nog eens een wedstrijd te winnen, maar een echt vervolg konden de troepen van Pieter Vanbaelen, sinds twee weken gepromoveerd tot T1, daar aanvankelijk niet aan geven. Met een dramatische 4 op 54 leek een nieuwe degradatie, dit keer naar vierde provinciale, onafwendbaar. Maar in februari veranderde de zaak. De Duffelaars pakten een tien op twaalf tegen rechtstreekse concurrenten en hebben plots weer zicht op de barrageplaatsen die kans bieden op wat een miraculeuze redding zou zijn. Het lijkt het ideale moment voor een bezoek aan SC Duffel in de Duffelse derby.

Maar beginnen doen we ons gesprek met de omstandigheden waarin Vanbaelen werd aangesteld als T1 bij VV Duffel. “Een drietal weken geleden, na de wedstrijd tegen Sint-Amands (2-2 red.), gaf Peter (Van De Wiele red.) aan bij het bestuur dat hij geen concrete oplossingen meer zag en opstapte”, aldus de coach. “We stonden lange tijd voor in die partij, maar slikten in minuut zesennegentig nog de gelijkmaker. De teleurstelling was dus heel groot. Het bestuur vroeg mij als T2 om over te nemen als hoofdcoach en dat heb ik ook gedaan.”

Reeks

“Maar ik had nooit durven dromen dat we uiteindelijk zo’n mooie reeks zouden neerzetten. Veel wijzigde ik uiteindelijk ook niet aan de basis van Peter. Maar we klopten Rijmenam en dan merkte je dat zo’n reeks van wedstrijden zonder nederlaag ons duidelijk deugd deed. Of we nog geloven in het behoud? We gaan er alleszins voor. Als je geen ambitie hebt als voetballer, kan je er volgens mij ook beter mee stoppen.”

Stunten

“Maar tegelijkertijd zijn we ook realistisch en blijven we met de voeten op de grond. We zetten een mooie reeks neer, maar beseffen ook dat we dat deden tegen ploegen rondom ons in de rangschikking. Als we ons daadwerkelijk willen redden, zullen we ook moeten stunten, want de resterende duels zijn er veelal tegen ploegen uit de linkerkolom. Zijn we in staat om te verrassen? Daar heb ik alle vertrouwen in, want ook vorig seizoen in tweede provinciale slaagden we er in om het sterkere tegenstanders moeilijk te maken. Maar zoals gezegd blijft hard werken in eerste instantie de boodschap, want die ploegen hebben veel kwaliteiten.”

Derby

“Zo ook SC Duffel inderdaad. In de heenmatch verloren we niet helemaal verdiend, maar zij zaten toen ook niet in hun beste fase van de competitie. Sindsdien vonden ze een zekere flow, komen ze heel sterk voor de dag en doen ze niet voor niets mee voor de titel. Wij hebben niets te verliezen en gaan onze uiterste best doen om hen punten af te snoepen. Het vertrouwen is er en zoals we het nu zien, is elk punt meegenomen.”