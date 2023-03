“Hopelijk kan ik mijn debuut maken voor de nationale ploeg”: Alessio Da Cruz (KVM) vliegt na nederlaag op Union richting Kaapverdië

Doordat een supportersbus in panne stond, moesten de Malinwa-spelers nog even wachten vooraleer ze de bus huiswaarts konden opstappen. Dat deden ze met een nieuwe uitnederlaag, al zag het er na enkele minuten spelen nochtans goed uit voor Mechelen. “We begonnen goed en scoorden een vroege goal”, aldus Da Cruz. “’Het kan wel eens een mooie dag worden’, denk je dan. Maar we slikten vrijwel meteen de gelijkmaker. Nadien hadden we het lastig om ons opnieuw in de partij te knokken.”

Leeft de competitie nog bij Malinwa? Het is zo goed als gered - alleen mathematisch nog niet. Het zou niet onlogisch zijn als de kopjes al gericht zijn op 30 april en de bekerfinale. “Natuurlijk leeft het nog”, is Da Cruz duidelijk. “We willen in schoonheid de competitie beëindigen. Elke wedstrijd is een test richting de bekerfinale. In Antwerp zijn we niet goed voor de dag gekomen, dat wilden we vandaag rechtzetten. In grote wedstrijden als deze wil je jezelf en als team laten zien.”

Er staan nog vier wedstrijden op het programma, vijf als de partij in Charleroi alsnog wordt afgewerkt. “Wij vinden het allemaal onterecht. Het is voor ons een raadsel waarom we opnieuw moeten spelen. De club gaat misschien nog in beroep. Natuurlijk gebruiken we die uitspraak als een extra motivatie. We stonden daar toen op achterstand. Nu krijgen we een nieuwe kans.”

Weinig rust

Weinig rust voor Da Cruz in deze interlandperiode. De Kaapverdiër is opgeroepen voor de nationale ploeg. “Vannacht vlieg ik richting Kaapverdië. Daar begint het trainingskamp. Vrijdag spelen we thuis tegen Eswatini. Dinsdag 28 maart spelen we opnieuw tegen Eswatini in Zuid-Afrika.”

Da Cruz wil graag zijn debuut maken voor de eilandengroep. “Hopelijk krijg ik wat minuten, al ga ik daar wel vanuit. Maar je weet natuurlijk nooit.”

