Hoogstraten-trainer Frank Belmans kan zich vinden in halvering van competitie: “Meest logische compromis”

“Het is goed dat we weer iets hebben om naartoe te werken, maar het valt wel nog af te wachten of half februari haalbaar wordt”, blijft hij voorzichtig. “Hoe zit het bijvoorbeeld met de kantines? En met publiek? Bovendien is een voorbereiding van een viertal weken toch het minimum, waardoor we half januari ten laatste weer in groep zouden moeten kunnen trainen. Daarnaast moet je ook minstens een paar oefenwedstrijden kunnen spelen om wat matchritme op te doen. En dan heb ik het nog niet eens over het weer en de eventuele afgelastingen.”

Niet kleinzerig doen

Belmans toont begrip voor de beslissing om maar de helft van de competitie af te werken. “Aangezien een volledig seizoen niet meer haalbaar is, lijkt me dit de meest logische compromis. Op die manier is er niet alleen duidelijkheid. Het lijkt me ook gewoon het eerlijkst. Al zullen er op het einde van de, weliswaar korte, rit altijd ploegen zijn, die zich benadeeld zullen voelen. Ik hoop alleen dat zij dan niet zo kleinzerig zullen zijn om allerlei klachten in te dienen. Het is tenslotte voor Voetbal Vlaanderen ook een bijzonder lastige situatie. Al hebben ze in mijn ogen wel de best mogelijke beslissing genomen.”

Quote We weten amper hoe de huidige competitie eruit zal zien en toch moet je al bezig zijn met volgend seizoen Trainer Frank Belmans

Belmans hoopt stilaan ook op meer duidelijkheid voor volgend seizoen. “Het is een heel rare situatie. We weten amper hoe de huidige competitie eruit zal zien en toch moet je al bezig zijn met volgend seizoen. Daarom hoop ik dat er donderdag op de geplande beheerraad een aantal knopen worden doorgehakt zodat we toch al een tikkeltje meer weten. Al wordt het sowieso een moeilijk verhaal. Ons nieuwe bestuur mag het dus hebben, want je moet het in deze tijden maar willen doen. Alleen daarvoor al verdienen ze respect.”

Het is intussen nog maar de vraag of Jordi Nolle tijdig fit geraakt voor de herstart half februari. De 22-jarige doelman is geopereerd aan de knie nadat hij zijn meniscus gescheurd had.

