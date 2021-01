Hoogstraten organiseert op zondag 15 augustus BK aspiranten: “Stad weer op de wielerkaart zetten”

Zondag 15 augustus 2021 – hopelijk is tegen dan het zwaarste coronaleed geleden – zal de Vrijheid in Hoogstraten het decor vormen van de BK’s voor twaalf-, dertien- en veertienjarigen. Voor de middag zullen twaalf- en dertienjarigen tegen de klok strijden om de driekleur. Het BK tijdrijden voor veertienjarigen wordt al enkele jaren gekoppeld aan de titelstrijd bij de jeugd die, als alles goed gaat, op 1 mei in het West-Vlaamse Koksijde gegeven wordt.

In Hoogstraten zullen op 15 augustus na de middag wegwedstrijden voor twaalf-, dertien- en veertienjarigen worden gegeven. Zowel voor jongens als meisjes. In totaal zouden circa 280 rennertjes deelnemen. “Ons hart is altijd voor Hoogstraten blijven kloppen”, benadrukt Kristof Van Gestel in een persmededeling. “In Hoogstraten liggen onze roots, maar om organisatorische redenen moesten we met onze veldrit verhuizen naar Merksplas kolonie. We willen het wielerleven in Hoogstraten blijven steunen. Vandaar dat we het BK voor aspiranten naar Hoogstraten halen. De keuze voor die leeftijdscategorie is bewust. Door de coronacrisis kreeg de jeugd het de voorbije maanden bijzonder moeilijk. Ook zij verdienen perspectief.”

Met Bicycle Club én de stad

Voor deze kampioenschappen slaan de Hoogstraatse Spurters de handen in elkaar met de Hoogstraatse Bicycle Club. “Een vereniging die we enkele jaren geleden hebben opgericht met als doel te investeren in de toekomst van jonge wielrenners”, verduidelijkt Jeff Snyers. “Laat ons hopen dat 15 augustus in Hoogstraten tot een volksfeest kan uitgroeien.”

Uiteraard kunnen beide wielerclubs rekenen op de steun van het stadsbestuur van Hoogstraten. “Hoogstraten is al sinds jaar en dag een wielerstad”, reageert sportschepen Arnold Wittenberg. “Toen de vraag kwam om volgende zomer het Belgisch kampioenschap voor aspiranten te organiseren, hebben we geen moment getwijfeld. Laat ons hopen dat de organisatie van dit kampioenschap Hoogstraten opnieuw op de wielerkaart zet.”

Het is niet voor het eerst dat het BK aspiranten Hoogstraten aandoet. In 2004 werden de wegritten al eens in de stad in de Noorderkempen georganiseerd.

Lees ook: wielrennen in Antwerpen