Hoogspringer Jef Vermeiren opent seizoen op het PK

Jef Vermeiren had wat trainingsachterstand op te halen nadat hij in november z’n arm had gebroken. Maar half maart stond hij weer met brons te blinken op het BK indoor voor beloften. Zaterdag opent hij z’n zomerseizoen. “Ik denk dat de voorbereiding best goed ging. Alle trainingen heb ik kunnen afwerken zoals ik het wou. Daar zal het zeker niet meer aan liggen. Het ging allemaal redelijk goed”, vertelt de Bevelnaar. “Ik hoop de goeie lijn van vorig jaar door te trekken. Toen sprong ik op het einde van het seizoen nog een paar mooie hoogtes. Ik hoop om constant richting de 2m15 te klimmen en hopelijk volgt er dan ergens nog een uitschieter. Dat zou super zijn.”

‘Sterke tegenstand is altijd interessant’

Vermeiren staat ingeschreven met een persoonlijk record van 2m16. Maar ook Lierenaar Arne Min (2m15) heeft goeie papieren. “Wil ik winnen van Arne, zal ik wellicht top moeten presteren”, beseft hij. “Maar ik vind het leuker om op die manier een wedstrijd in te gaan. Tegenstand is altijd beter voor de wedstrijd. Het vergroot ook de kans dat ik zelf hoog spring. Het is veel motiverender om tegen een sterke tegenstander te springen dan dat ik het in m’n eentje moet doen.”

Universiade

Jef Vermeiren hoopt om zich te plaatsen voor de Universiade in China in Chengdu (30 juni – 5 juli). 2m17 is de limiet. “We zijn met vier mannen voor drie plaatsen, want er mogen maximaal drie Belgen gaan. Als het ik het niveau haal dat ik eigenlijk zou moeten halen, dan mag de limiet geen probleem zijn. Maar het hangt natuurlijk ook af van de tegenstand. Indien Arne de lijn van het indoorseizoen doortrekt, zal hij moeilijk te kloppen zijn. En dan zijn er nog Giebe Aalgoet en Lars Van Looy.”

Het is kort dag om de 2m17 te klaren voor de student luchtvaarttechnieken. “De limiet moet inderdaad al heel vroeg gesprongen worden. Ik heb berekend dat ik maar een vijftal kansen krijg: het PK, de 1 mei-meeting, de interclub, het VK en nog één andere wedstrijd eind mei. Het is een korte periode, maar dan moeten we maar zien dat we op tijd klaar zijn.”

