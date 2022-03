Hoogspringer Jef Vermeiren brons op BK beloften

Zonder verwachtingen trok Jef Vermeiren naar het BK beloften. Hij keerde huiswaarts met brons dankzij een sprong over 2m00. Ruim onder zijn persoonlijk record van 2m16 dat hij 14 augustus 2021 neerzette in Huizingen. Maar dat was bijzaak.

“Eerlijk gezegd was die medaille een complete verrassing. Vooral omdat ik echt nog niet hoog gesprongen had. Podium is leuk. Al was het niet met een topprestatie. Maar een medaille is een medaille”, reageerde de atleet uit Bevel (deelgemeente van Nijlen) die maanden out was in de winter. “In november heb ik mijn arm gebroken”, legt hij uit. “Pas vier weken geleden ben ik opnieuw beginnen trainen. Natuurlijk had ik liever hoger gesprongen. 2m00 is geen topprestatie. Maar ik mag zeker niet klagen. Een medaille is een medaille. In de zomer kunnen er nu hopelijk mooiere resultaten volgen.”

De bij Ac Herentals aangesloten hoogspringebelofte mag van geluk spreken dat hij er zo snel terug staat.

“Het was de eerste keer dat ik er zo lang uitlag. Vorige zomer had ik een ligament in de enkel gescheurd en was ik al eens een maand out, maar voordien had ik nooit grote blessures. Toen de dokter vlak na de armbreuk zei dat ik 1 jaar niet zou springen, moest ik toch even slikken. Maar bij de volgende controle bleek dat het nog meeviel. Er waren geen zenuwen geraakt en de revalidatie verliep voorspoedig. Aanvankelijk had ik geen indoorwedstrijden gepland, maar omdat het zo goed vlotte heb ik toch nog enkele wedstrijden gedaan. Ik heb heel veel chance gehad”, beseft de 21-jarige hoogspringer. “Op dit moment heb ik er geen last meer van. Ik heb alleen een beetje trainingsachterstand. Als het dat maar is…”

‘2m20 en Universiade’

Ondanks de trainingsachterstand blijven zijn ambities overeind.

“Ik was in oktober heel hard en vol motivatie beginnen trainen. Dit is een belangrijk jaar in mijn carrière nu ik laatstejaarsstudent ben. Die armbreuk was een domper. Maar ik ben een pak harder aan het trainen in vergelijking met vorig jaar en ik hoop daar de vruchten van te plukken. In de zomer wil ik naar 2m20 gaan. Het doel is om de Universiade te halen.” Maar hij is niet de enige Belgische hoogspringer die mag dromen van een ticket voor de Universiade in het Chinese Chengdu (26 juni- 7 juli ). “We zijn met een vijftal hoogspringers die hun pijlen op de Universiade richten en als ik me niet vergis zijn er maar twee plaatsjes. Het wordt een stevige strijd. Het niveau ligt ontzettend hoog. Als je ziet Arne Min met 2m14 naast een medaille viel op het BK alle categorieën, is dat zot. Maar het geeft wel motivatie en we pushen elkaar naar een hoger niveau. Voor mij is het een godsgeschenk dat de Universiade een jaar uitgesteld werd door corona. Die kans wil ik met beide handen pakken”, besluit de student luchtvaarttechnieken. In 2019 miste Vermeiren nipt het EK U20 en in 2021 kwam hij één centimeter tekort om naar het EK U23 te mogen.

Lierenaar Arne Min werd vierde op het BK beloften. Hij wipte ook over 2m00, maar liet meer foutsprongen noteren. Ook op het BK studenten en het BK alle categorieën eindigde de Ac Lyra-atleet op de vierde plaats.