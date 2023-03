Hoogdag aan Den Dreef: OHL-Anderlecht uitverkocht

voetbal jupiler pro leagueZondag (16 uur) ontvangt OHL Anderlecht. Wie wint, zet een mooie stap voorwaarts richting play-off 2. Wie nog geen ticket heeft, is eraan voor de moeite, want alle 9.809 (zit)plaatsen in het King Power at Den Dreef-stadion zijn aan de man/vrouw gebracht.

Dit roept herinneringen op aan de openingswedstrijd van het seizoen 2011-2012. Het pas gepromoveerde OHL - het was 62 jaar geleden dat een Leuvense club nog in de hoogste klasse speelde – klopte toen tot ieders verbazing Anderlecht met 2-1, een goal van Patrick Amoah in de blessuretijd. Anderlecht werd toen getraind door Ariël Jacobs, nu ‘director football’ bij OHL. In die match stopte Yves Lenaerts een penalty van Lukaku. En Denis Odoi, ex-OHL, liep in zijn eerste competitiematch met Anderlecht tegen rood aan.

Heel Leuven was in extase na die stunt van OHL, met Ronny Van Geneugden als coach. Mocht het huidige OHL van Marc Brys met een door de blessures van Nsingi en vooral van het duo Maertens-Schrijvers op papier verzwakt team, die stunt over doen tegen een in de competitie almaar sterker wordend Anderlecht, zal Den Dreef ongetwijfeld weer ontploffen.

OHL-Anderlecht is het – voorlopige? – hoogtepunt van het seizoen voor OHL. Wereldkampioen schaatsen Bart Swings en OHL-icoon Born Ruytinx, die er in juli 2011 ook bij was, geven de aftrap. Een recordaantal van 850 (!) fans schreef in voor de pre-diner.

Game for the future

Bovendien wil het bestuur naar aanleiding van deze topper aantonen dat OHL zich ook wil onderscheiden op ecologisch vlak. OHL wil op termijn van zijn thuismatchen een CO2-neutraal evenement maken en een voorbeeld zijn voor andere clubs, sportorganisaties en sportfans. Daarom wordt deze topper als Game for the Future naar buiten gebracht.

“De grootste impact op de ecologische voetafdruk van een thuismatch van OHL is de mobiliteit, die voor 66 procent van de totale uitstoot verantwoordelijk is”, zegt persverantwoordelijke Filip Van Doorslaer. “Daarom vragen wij de fans zoveel mogelijk met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar de match te komen. Vorig seizoen kwamen 1230 fans met de fiets naar OHL-Anderlecht. Wij hopen dat het er zondag drieduizend zullen zijn. Wie met de fiets naar de match komt, krijgt een gratis consumptie.”

