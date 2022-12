Hoog thrillergehalte tijdens de eerste halve finale tussen Oostende en Gent: “Heel belangrijk dat we deze eerste bekerconfrontatie gewonnen hebben”

Leander Dedroog (Limburg United), na nederlaag met 84-76 bij Leuven Bears: “Niet secuur in defense en scherp bij de afwerking”

“We zijn inderdaad erg aangeslagen, na deze pijnlijke nederlaag”, viel Leander Dedroog met de deur in huis. “Meteen waren we op achtervolgen aangewezen en vooral in de eerste helft kregen we geen vat op hun topschutter Kevaughn Allen (26 ptn). Het tactisch plan van thuiscoach Eddy Casteels werd grondig uitgevoerd door de Bears. Grotendeels wisten ze onze sterkhouder Jonas Delalieux lam te leggen. Gelukkig bleven we vechten en bij de rust (46-40) bleef alles mogelijk.”

