Hoofdtrainer Wim De Decker en zijn volledige staf nemen al na één seizoen afscheid van SK Deinze

Slap KRC Genk Ladies ziet Tessa Wullaert vijfmaal scoren na vroege uitslui­ting van Silke Sneyers: “Organisa­tie stond niet op punt”

KRC Genk Ladies, dat de voorbije weken toppers het vuur aan de schenen legde, was zaterdag in de Cegeka-Arena een schim van zichzelf. Na een vroege rode kaart voor Silke Sneyers wervelde leider Anderlecht over de Genkies heen. Tessa Wullaert toonde opnieuw haar trefkracht en was topschutter van dienst bij de Brusselaars. Nadat ze vorige week in de interland tegen Kosovo viermaal scoorde, was het nu vijfmaal raak. “We speelden te slap en gaven Tessa teveel ruimte. Al vond ik de rode kaart voor Silke Sneyers een te zwaar verdict”, klonk Gwen Duijsters na afloop.

17 april