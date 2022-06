Honderd kinderen trotseren in Herentals en Hulshout de warmte voor de jaarlijkse ‘Dag van de Miniem’

Drukke zomer

“Van 4 tot en met 8 juli organiseren we voor de 33ste keer de Ronde van de Vlaamse Wielerschool voor aspiraten. Een activiteit die volzet is. Omwille van de veiligheid en de slaapgelegenheid is er plaats voor 68 renners. Er is nog een wachtlijst. Dit jaar kiezen we voor een vertrek in Zolder en gaat het richting St.-Vith, waar de uitvalsbasis is gevestigd. In het verleden trokken we naar de omlopen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dit jaar gaan we kennismaken met wegen die in de Tour aan bod kwamen.”