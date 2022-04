Hombeek krijgt forfaitzege en leidersplaats cadeau via groene tafel na blunder bij SC Mechelen dat fout erkent, maar wel in beroep gaat: “Nooit meegemaakt”

voetbal vierde provinciale DOp 27 maart won Sporting Mechelen de topper van Hombeek met 2-1. Op zich niets bijzonders, maar de wedstrijd kreeg nog een staartje voor de groene tafel. Sportingspeler Marouane El Ghoulbzouri stond vooraf namelijk in het rood aangeduid op het digitale wedstrijdformulier wat hem niet speelgerechtigd maakte. De naam werd verwijderd van het blad, maar de Mechelse interim afgevaardigde communiceerde dat niet met zijn coach en in minuut 68 maakte El Ghoulbzouri alsnog een invalbeurt. Een blunder met zware gevolgen, want donderdagavond werd beslist dat Hombeek een 0-5-overwinning wordt toegewezen. Daarmee komt het plots naast Rijmenam aan de kop van de rangschikking, maar met een beter doelsaldo... dankzij de forfaitcijfers. Aan de Jubellaan in Mechelen legt men zich niet neer bij de beslissing.

“Het werd een dure vergissing bij Sporting”, weet ook Zennester Hombeek-secretaris Kris Spittael. “De scheidsrechter merkte de rode markering op en gaf dat door aan de Sporting-afgevaardigde. Die besloot om de naam te schrappen, maar vergat het daarna aan zijn trainer door te geven. De speler kwam na de rust op het veld en dat is nu eenmaal niet reglementair.”

“We zijn er niet fier op om op zo’n manier punten te pakken, want Sporting won de wedstrijd tussen de lijnen, maar het ging wel degelijk in de fout. Voor ons is dit een meevaller, want het betekent dat we mee aan de leiding komen, maar met een beter doelsaldo dan Rijmenam. Dat maakt van Hombeek opeens een grote titelkandidaat en daarmee staan we eigenlijk ook waar we horen te staan. We lieten al te vaak domme punten liggen. Hopelijk kunnen we het nu vasthouden.”

Eindronde in gevaar

De verloren driepunter is, behalve een tegenvaller voor Rijmenam dat zijn leidersplaats verliest door de zege van Hombeek, ook een domper voor Sporting Mechelen na de nederlaag van vorige week tegen datzelfde Rijmenam (1-0). Hoewel de Mechelaars voor de 0 op 6 ongeslagen waren sinds 21 november, tuimelen de troepen van Ronald De Ridder nu plots uit de top vijf en moeten ze nog alle zeilen bijzetten met het oog op een eindrondeticket. De Ridder reageerde liever niet op het voorval, Sportingvoorzitter Jos De Boeck deed dat wel.

“Laat me beginnen met te zeggen dat we onze fout erkennen”, zegt hij. “Máár, dat was het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Onze afgevaardigde wordt beschuldigd van fraude en bestraft met een schorsing en een geldboete, terwijl de man ter goeder trouw handelde. Het was nog maar zijn tweede wedstrijd omdat hij onze vaste man verving die zijn vrouw bijstond in het ziekenhuis. Ikzelf zat thuis met een coronabesmetting. In normale omstandigheden was dit nooit gebeurd. Vooral de straf is buiten proportie. Ik zetelde zelf jarenlang in allerlei comités, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

“Wat er mis liep? De trainer vulde het wedstrijdformulier in, maar pas daarna stelde men vast dat onze speler in het rood stond. Het ging om een jongen van 17 die we erbij namen om aan 15 spelers te komen, maar het probleem was dat hij in september pas was aangesloten. Te laat dus om wedstrijden te mogen spelen met stijgen of dalen als inzet. Zijn naam werd geschrapt, maar omdat hij en onze coach niet op de hoogte waren, nam de speler plaats op de bank en viel hij in. Heel jammer, maar ik kijk dan ook in de richting van de scheidsrechter. Ondanks het feit dat El Ghoulbzouri niet meer op het blad stond, liet hij hem toch invallen. We gaan dus in beroep, dat is zeker, en dan vooral tegen de strafmaat van onze afgevaardigde. Dat we een fout maakten, staat niet ter discussie."

Slachtoffer Rijmenam

“Zo verliezen we dure punten in de strijd om de eindronde, maar ik vind het vooral jammer voor Rijmenam. Ik koester geen wrok ten opzichte van Hombeek, wij zouden in hun geval waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben, maar vooral Rijmenam is er de dupe van. Ik vrees dat wij Hombeek kampioen maakten. Daarom alleen al ben ik blij dat we verloren van Rijmenam vorige week.”

In de rand gaat de uitwedstrijd van SC Mechelen uit bij Suraye Mechelen van komend weekend door op het veld van Sporting, aftrap om 15.30 uur.





