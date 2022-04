Hollerbach en STVV dwingen spannende ‘finale’ af tegen Standard op slotspeeldag: “Grote stappen gezet”

“Het doel was om de trend van de afgelopen weken door te zetten. We hebben grote stappen gezet en de ploeg heeft plezier”, stak de Duitser van wal op de persconferentie. Die trend was 17 op 21, en daar mag STVV nu nog maar eens drie punten bijtellen. Straffe reeks. STVV was dominant, maar kwam niet verder dan een gemiste strafschop van Brüls voor rust. Na de pauze beslisten Konaté en Reitz de wedstrijd met twee pareltjes. Aan de overkant hield Schmidt de netten schoon, al was dat mede te danken aan de inefficiëntie van de spitsen van Essevee.

“We kozen van in het begin voor de aanval en waren de betere ploeg”, zag ook Hollerbach. “Scherp op de tweede bal, goed voetbal... Het enige probleem was dat doelpuntje dat ontbrak. Tijdens de rust heb ik gezegd dat we gewoon zo verder moesten doen, dat dat doelpunt wel zou komen. Na die goal hebben we de controle behouden. Die rode kaart maakte het wel terug zwaar en daardoor werden we in het defensief gedrukt. Dat lukte, maar we hebben ook wel wat geluk gehad. Toen viel die bevrijdende treffer van Rocco. Grote complimenten aan het team voor hoe ze de laatste weken speelden.”

Finale

STVV legt de druk weer bij de rivalen uit Genk, die voorbij Eupen moesten om hun achtste plaats niet vrij te geven. Sowieso valt de beslissing pas op de slotspeeldag. STVV ontvangt Standard, Genk moet naar Seraing, dat reeds zeker is van de barrages. “Het is om te beginnen leuk dat we die finale hebben kunnen afdwingen. In eigen huis, het stadion gaat uitverkocht zijn! We willen onze fans nog een mooie zege bezorgen, alles eruit halen. En dan zien we wat het wordt. We hebben het niet in eigen hand.”

De dubbele gele kaart voor Wolke Janssens is de enige domper op het Truiense feestje. Hij is er volgende week niet bij op de slotspeeldag. Zit zijn seizoen er vroegtijdig op, of trakteert STVV hem op play-offs?