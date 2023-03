Hoggas na valse start met SK Beveren: “We moeten RWDM een tik uitdelen en tonen dat we er nog in geloven”

“Dit was de slechtst mogelijke start", aldus Hoggas. “Achteraf was er was veel ontgoocheling, frustratie en woede. We konden niet geloven hoe we die match uit handen gaven. In de week hebben we wel de knop omgedraaid." Dat is nodig, want SK Beveren staat haast meteen met de rug tegen de muur. “Het was een offday, eentje die we ons niet kunnen veroorloven in deze play-offs. Er is geen ruimte voor puntenverlies. Wat de reden was? Wellicht een samenloop van verschillende oorzaken, maar ik kan niet goed uitleggen waarom we zo slecht voor de dag kwamen.” De supporters lieten hun ongenoegen na de wedstrijd blijken. “Ze waren kwaad, maar dat kunnen we zeker begrijpen. Ze steunen ons, maken de verplaatsing en verwachten natuurlijk een ander resultaat.” Toch geeft Hoggas de hoop zeker niet op. “We geloven er nog altijd in. Zolang het mogelijk is, moeten we dat doen. Er zijn nog negen wedstrijden te spelen en de belangrijkste komt er dit weekend aan.”