Hoge verwachtingen rond Ibrahima Bah (ex-Union), die met Rupel Boom in Ninove aan elf finales begint: “Maar ik ben niet de redder”

voetbal eerste nationaleBij Rupel Boom neemt men het niet in de mond, want mathematisch kan het nog, ongeacht het resultaat zaterdagavond. Als de Steenbakkers er niet in slagen om Ninove te kloppen, dreigt een roemloos afscheid uit eerste nationale. In een ultieme poging om dat scenario te vermijden, werden met Arif Akbas en Ibrahima Bah in extremis nog twee vrije spelers gehaald. Ze zullen allebei normaal gezien ook debuteren.

De voormalige aanvaller van ondermeer RWDM, Oostende en Union houdt de druk af. “Ik ben niet de redder van Rupel Boom”, zegt Ibrahima Bah. “Als we ons willen redden, zal dat de verantwoordelijkheid zijn van iedereen binnen de club. De spelers, de staf, het bestuur, de fans: iedereen hebben we nodig om de komende weken iets groots te realiseren. En allemaal zullen we ons elke week nog voor tweehonderd procent moeten geven. De wedstrijd tegen Ninove wordt belangrijk, maar dat zijn de resterende wedstrijden allemaal. We spelen nog elf finales waarin we alles moeten geven wat we hebben.”

Winnaarscultuur van Mazzu

“De ontgoocheling na de nederlaag tegen Jong Antwerp was groot, want het was een match die op een gelijkspel leek af te stevenen. Als je dan nog verliest in het slot door een afstandsschot doet dat pijn. Daar moeten we kracht uit putten om de resterende matchen aan te vatten. De coach heeft wat dat betreft een grote impact op de groep. Wat hij wil, moeten wij als spelers zo goed mogelijk in praktijk proberen te brengen. Ik herinner me de winnaarscultuur die Felice Mazzu er bij Union in bracht. Die mentaliteit hebben we nodig.”

Win-winsituatie

“De verwachtingen rond mezelf? Ondanks mijn jonge leeftijd heb ik al wel een mooi CV. Ik speelde al samen met veel goede spelers en deed toch al een zekere ervaring op. Die ga ik hier ook proberen over te brengen. Het belangrijkste blijft dat we er elke week vol tegenaan gaan. Natuurlijk ga ik me proberen te tonen in dienst van het team. Zoals sportief verantwoordelijke Hubert Stas aangaf, willen we hier een win-winsituatie creëren. Nadat mijn contract afliep bij het Spaanse Rayo Cantabaria afgelopen zomer zat ik een tijdje zonder club. Er waren veel gesprekken, maar het werd nooit concreet. Daarom ben ik blij dat ik in deze fase alsnog bij Rupel Boom terecht kon. Dit zijn belangrijke maanden om mijn carrière een nieuw elan te geven.”

“Waarom het bij een seizoen bleef in Spanje? Ik had er een contract van een seizoen en kon er pas met weken vertraging beginnen omwille van visumproblemen. Daarna schipperde ik tussen het eerste en tweede team en kwam het niet tot een contractverlenging. Ik koos ervoor om terug te keren naar België en nu ben ik hier om het beste van mezelf te geven.”

Vrienden bij Union

Tot slot wilden we nog graag weten of hij nog contact heeft met zijn voormalige ploegmaats van Union? Die stonden op het moment van ons gesprek met 1-0 voor tegen Union Berlin (het werd nog 3-0, red.). “Ik hoop echt dat ze het halen”, zegt Bah, die de match ook volgde thuis. “En contact heb ik nog met heel wat jongens, sommigen reken ik zelfs tot mijn vrienden. Ismaël Kandouss stuurde ik woensdag nog een bericht om hem succes te wensen. Ik kijk heel tevreden terug op mijn periode bij Union, maar nu ligt mijn focus op Rupel Boom. Ook bij deze club heb ik een heel goed gevoel.”

