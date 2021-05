Hoe zou het zijn met de ‘bijna vergeten’ EK-gangers? Over één zaak zijn ze unaniem: “Als het meezit, kunnen we het EK winnen”

handbal BK Atomix Haacht kan laatste plaats niet vermijden na nieuwe nederlaag tegen Initia Hasselt: “Nemen dit mee naar volgend seizoen”

30 mei Na vier verlieswedstrijden in de poulefase van het Belgisch kampioenschap heeft Atomix Haacht in de strijd om de vijfde plaats ook tweemaal in het stof gebeten tegen Initia Hasselt. Een 27-25-nederlaag in Hasselt werd afgelopen zaterdagavond opgevolgd met een 36-25-nederlaag in eigen huis. Atomix eindigt zo als laatste, maar dat heeft geen sportieve impact op volgend seizoen.