Hoe ver reiken de titelkansen van Lyra-Lierse nog? Het bestuur van de club legt de kaarten open en bloot op tafel: “Wij geloven er nog in: de kloof verkleinen en dan redden we de laatste twee speeldagen”

Zeven. Zeven speeldagen scheiden ons van het eind van de competitie in 2de nationale B. Zeven is ook het aantal punten die Hoogstraten en Lyra-Lierse van elkaar scheiden in de rangschikking, op weg naar de titel, in het voordeel van de Noord-Kempenaars. Dan ben je geneigd te denken dat Hoogstraten favoriet is. En dat is wellicht ook zo. Maar er is op de voorlaatste speeldag nog een onderlinge confrontatie, in Hoogstraten. Wanneer Lyra-Lierse die wedstrijd kan winnen...

“Wij hebben de hoop nog niet opgegeven”, klinkt het bij Raf Bormans, sportief manager van Lyra-Lierse. “We spelen nu twee maal thuis, in Berlaar, tegen Hades en Bocholt. Indien we die opdrachten tot een goed einde kunnen brengen, en daarmee de kloof met Hoogstraten - hopelijk - verkleinen, is het kwestie van dan geen steken meer te laten vallen. Dan redden we de wedstrijd van de voorlaatste speeldag, de topper in en tegen Hoogstraten, en, als we die wedstrijd winnen, spelen we misschien op de laatste speeldag voor de titel. Het zijn misschien veel als-en en indiens, maar wij geloven er nog in.”

Het zou alleszins een geweldige apotheose zijn van wat nu al een fantastisch jaar is voor de club, als nieuwkomer in 2de nationale B. “Klopt. 47 punten uit 23 wedstrijden is als nieuwkomer fenomenaal, op kampioenenniveau. Alleen jammer dat er een club is die nog beter doet, maar waar recent de motor toch ook aan het sputteren is gegaan. Hoogstraten verloor onder meer thuis van Aalst. Nee, als bestuur willen wij het signaal geven dat we niet kansloos zijn en dat wij er zeker nog in geloven.”

De licentie voor 2de nationale is binnen, op die van 1ste nationale is het nog heel even wachten. “Onze licentie voor 2de nationale is inderdaad in kannen en kruiken. Maar ook onze licentie voor 1ste nationale komt zo goed als zeker in orde. Het gaat nog slechts om details die in orde moeten worden gebracht. We zijn in de overtuiging dat onze licentie in orde komt, maar datzelfde wensen we Hoogstraten ook toe. Het zou leuk zijn indien we op de voorlaatste speeldag met gelijke wapens de strijd zouden kunnen aangaan. Die wedstrijd zou de ‘grote finale’ kunnen worden. Als bestuur willen we met deze oproep het signaal geven aan de spelersgroep dat dit het target moet zijn.”