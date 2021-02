Hoe Kerim Mrabti (KVM) een droom is om mee samen te werken: “Mindset als ‘golden ticket’”

KV MechelenKerim Mrabti (26) blijft verbazen. Niet zozeer met zijn statistieken of flitsende bewegingen, wél met zijn torenhoge inzet. Aan (voetbal)intelligentie ook geen gebrek. “Na zijn eerste dag zei hij al ‘Bedankt en tot morgen!’ in het Nederlands.”

Wouter Vrancken had vorige week nog een compliment in petto voor Mrabti na de competitiezege op Beerschot. “Ongelooflijk wat hij doet.” De Zweedse aanvaller speelde (weer) op verschillende posities en blééf maar lopen. Als een machine. Maar hoe straf is het nu eigenlijk?

“Op vlak van afgelegde afstand en sprintmeters vind je hem aan de top van de tabellen van de Jupiler Pro League”, zegt physical coach Glenn Vanryckeghem. “Je kan hem nooit iets verwijten. Kerim loopt de longen uit zijn lijf. En dat is érg knap aangezien hij geen volwaardige voorbereiding heeft gehad.”

Mrabti tekende in augustus 2020, toen het seizoen al bezig was, transfervrij bij KV Mechelen. Ondanks een conditionele achterstand maakte hij snel progressie, op alle vlakken. Vanryckeghem: “Toen hij na zijn eerste dag naar huis vertrok, zei hij ‘Bedankt en tot morgen!’ in het Nederlands. Welke speler kan dat al na zijn eerste dag? Intussen praat hij al een aardig mondje Nederlands. Kijk, Kerim is een droom om mee samen te werken. Conditioneel zet hij snel stappen vooruit. Bij de volgende conditietests, in juni, ben ik ervan overtuigd dat hij zal aansluiten bij het elitegroepje met de beste resultaten.”

Nuttige pion

Mrabti moet eens lachen bij het horen van alle lof. “Ach, het belangrijkste is dat wij winnen. En ik kan nog beter doen, hoor.”

“Dat mijn basis iets minder breed is, omdat ik geen voorbereiding had, voel ik wel. Ik ben écht uitgeput tussen de wedstrijden. (grijnst) Maar mijn mindset is mijn ‘golden ticket’. Ik kan me opladen voor elke match en verzorg me goed. Ik eet goed, train goed, slaap goed.”

Dat horen ze in Mechelen graag, want Mrabti is een bijzonder nuttige pion. Zo begon hij tegen Beerschot nog als linksbuiten, om daarna schaduwspits en zelfs nog rechtsback te worden. “Ik probeer me zo goed mogelijk in te passen in de ploeg, waar de coach me ook nodig heeft. Ach, laat me gewoon voetballen en ik ben blij.”

