Hockeyers van Leuven nog volop in de strijd om de play-offs: “Opgeven doen we nooit”

Hoogspanning in de ION Hockey League. Met nog twee speeldagen op de affiche maken nog acht teams kans op de vier play-offplaatsen. Twee van die kandidaten, Leuven en Braxgata, staan vrijdagavond in een inhaalduel tegenover elkaar. Winst brengt Leuven, dat op de laatste twee speeldagen nog uitduels tegen Herakles en Watducks afwerkt, op de vierde plaats, Braxgata kan bij een zege klimmen naar plek vijf. “Zoals vele duels in deze ijzersterke ION Hockey League wordt het vrijdag opnieuw hard tegen hard”, aldus de 22-jarige Jules Coolen. “Heel wat teams zijn aan elkaar gewaagd. Alles is mogelijk. Het wordt spannend tot de laatste speeldag.”

Na de winterstop verloor Leuven nog geen wedstrijd. Toch ziet Coolen geen enorm groot verschil met de prestaties van zijn team tijdens het eerste deel van de competitie. “Het dubbeltje valt sedert einde februari net iets meer onze kant op”, zegt Coolen. “Dat is het enige verschil. Al blijft onze uitschuiver in november op Antwerp wel jammer. We hadden er nog beter kunnen voorstaan.”

Strijders

Naar het beeld van hun coach Trenchs zijn de hockeyers van Leuven strijders. Twee weken geleden werd in de laatste minuut een 2-4-achterstand tegen Racing rechtgezet (4-4) en twee dagen later ging het in de absolute slotfase tegen Daring van 3-4 naar 5-4-winst.

“Voor onze supporters is dat alleszins leuk, tot de laatste minuut valt er altijd iets te beleven”, lacht Coolen. “Opgeven doen we nooit. We hebben ook nooit het gevoel dat we in een wedstrijd niets kunnen rapen.”

Topscorer van Leuven met vijftien doelpunten is de Nieuw-Zeelander Sam Lane. “Sam is een belangrijke schakel”, bevestigt Coolen. “Elke ploeg heeft zo’n type speler nodig. De voorbije jaren hebben we dat misschien wat gemist.”

Sterk seizoen

In ieder geval: na dit weekend weten de jongens uit Leuven waar ze op de slotspeeldag van 24 april aan toe zijn. “We zijn nog steeds in de running, dus het zou jammer zijn om de play-offs te missen”, besluit Coolen. “Iedereen in de groep leeft hard naar de drie laatste wedstrijden toe. Het staat nu wel al vast dat we op een zeer sterk seizoen mogen terugblikken.”