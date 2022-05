Hockeyclub Indiana viert de plaatselijke jeugd: “Alles staat doorlopend in het teken van onze basiswaarden”

Indiana is al langer gekend voor een zeer degelijke hockeyopleiding en vorig jaar staken Gilles Verdussen en Maurice Dubois met de Indiana Hockey Academy nog een tandje bij. De volledige jeugdopleiding werd toen herdacht. Om dat eenjarig bestaan te vieren werd de plaatselijke jeugd woensdag uitgebreid in de schijnwerpers gezet. “Sedert vorig jaar introduceren we onder meer alternatieve sporten”, aldus Verdussen. “Dat geeft meer gevarieerde sportprikkels aan de jeugd. Vanuit die andere sporten kunnen we heel wat zaken toepassen op hockey. Onze vijf basiswaarden – plezier, sportprestaties, teamspirit, respect tonen en teruggeven aan de gemeenschap – vormen de basis van onze academie. De ceremonie van woensdag stond dus ook volledig in het teken van die waarden. De jongeren werden niet alleen gevierd omwille van de sportieve prestaties, maar ook onder meer om hun persoonlijke inzet, het respect dat ze tonen en de hulp die ze aan andere teams bieden.”

De knepen van het vak

Red Panther Stephanie Vanden Borre en Red Lion Florent Van Aubel maakten voor die viering hun opwachting in De Pinte. Beide tophockeyers leerden bij Indiana immers de knepen van het vak. “Ik bewaar alleen maar goede herinneringen aan mijn periode bij Indiana”, aldus Vanden Borre, die op het moment dat ze in 2014 het WK in Den Haag speelde nog de kleuren van Indiana verdedigde. “Het was inderdaad pas na dat WK dat ik de overstap naar Gantoise maakte. Het is logisch dat je van de partij bent wanneer je club van opleiding een feestdag voor de jeugd organiseert. Tot vorig jaar was ik trouwens nog coach van de meisjes U16 op Indiana en was ik ook verantwoordelijk voor de meisjes in de leeftijdsreeks U14 tot U19. Dit seizoen ben ik gestopt. Ik heb de draad van de studies immers weer opgepikt.”

Nationale ploeg

Net als Vanden Borre hebben ook haar Gantoise-clubgenoten Helene Brasseur en Pauline De Ryck een jeugdverleden bij Indiana. Dat trio maakt intussen het mooie weer bij de Red Panthers. Binnenkort pikt Vanden Borre weer aan bij de nationale vrouwen. In april, tijdens de Euro Hockey League in Amstelveen, liep ze een blessure op aan de mediale band van de knie. “Sedertdien zijn er vijf weken achter de rug en gaat het weer een stuk beter”, zegt Vanden Borre. “Als alles volgens plan verloopt ben ik er vanaf 7 juni en de Pro League-matchen tegen China opnieuw bij. Belangrijk, want het WK nadert met rasse schreden.”