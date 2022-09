HO Wolvertem Merchtem voor komst van Drongen. Robbe Vandevoorde en maats hebben duidelijk doel: “Alles aan doen om terug thuisreputatie op te bouwen”

HO Wolvertem Merchtem speelt zondagnamiddag gastheer voor het Oost-Vlaamse Drongen, dat als nieuwkomer in de reeks al vier punten sprokkelde uit twee matchen. Zelf gingen Robbe Vandevoorde en maats vorige week met drie punten aan de haal op het veld van Stekene en die lijn willen ze graag doortrekken in eigen huis.

Op speeldag één kwam Kalken nog ruim winnen in Wolvertem en dat mag geen tweede keer gebeuren: “We moeten er terug alles aan doen om een thuisreputatie op te bouwen”, is Vandevoorde meteen duidelijk. “Dat lukte de voorbije jaren best goed met veel puntengewin in eigen huis. Dan kom je al een heel eind. Op speeldag één lukte dat jammer genoeg niet, maar we moeten er wel weer naartoe werken dat ploegen niet graag naar ons komen.”

Niet onderschatten

“Tegenstander Drongen is net als Kalken twee weken terug een promovendus, maar van onderschatting mag dit keer geen sprake zijn. Ik zit al lang genoeg in de reeks om te weten dat ploegen die stijgen uit eerste provinciale het vaak goed doen in nationale en vlot punten pakken. Zo ook bij Drongen want zij zijn goed gestart met vier op zes. Al neemt dat niet weg dat we dus vol voor de drie punten gaan zondag.”

Negentig minuten knokken

Op Stekene toonden Vandevoorde en maats alvast een goede reactie na de reeds aangehaalde nederlaag tegen Kalken op speeldag één: “Een nodige reactie was dat”, erkent de linksback. “Tegen Kalken was het echt niet goed en was het grootste minpunt onze mentaliteit. Kwaliteit stond er nochtans genoeg op het veld bij ons maar alles begint bij een goede mentaliteit. Die was er tegen Stekene weer volledig terug al was het wel negentig minuten knokken. Maar net dat is de manier waarop deze club al enkele jaren het merendeel van de punten pakt.”

“Stekene was overigens ook een sterke tegenstander. Dat waren ze vorig seizoen ook al, maar nu nog meer wat mij betreft. Veel ploegen zie ik daar niet gaan winnen. Nu moeten we er wel alles aan doen om daar meteen een zes op zes van te maken”, besluit de kersverse en vooral fiere peter van Gloria.