HO Wolvertem Merchtem voor inhaalmatch thuis tegen Wielsbeke. Doelman Stefan Deloose: “Goed voornemen moet zijn om meer constante te krijgen in onze prestaties”

Eind oktober ging Wolvertem Merchtem met de billen bloot in en tegen Wielsbeke: 6-0: “Ik was er toen zelf niet bij door een blessure, maar ik kan me die match natuurlijk wel goed herinneren langs de zijlijn”, opent Deloose. “Het was geen goede match van onze kant al was de score wel wat overdreven. Dat willen we dit weekend graag rechtzetten voor eigen volk. Maar los van die zware nederlaag, moet het voor ons altijd de bedoeling zijn om onze thuismatchen te winnen. En dat lukt dit seizoen vrij aardig en dat willen we ook in 2023 zo houden.”

“We speelden tot dusver geen topseizoen, maar wel een degelijk seizoen”, gaat Deloose voort. “Dat zie je ook aan het feit dat we bijna pal in het midden staan op die negende plaats. Tegenstander Wielsbeke staat één plaats hoger met twee punten meer. Een zege zou ons dus op plaats acht brengen en dat moet ook wel de bedoeling zijn. Met onze kern mag je wel een plaats in de linkerkolom opeisen en dat is wat mij betreft zeker nog altijd mogelijk. Net daarom is de match van dit weekend dus al meteen van groot belang voor die doelstelling en voor de rest van ons seizoen. Verliezen we, dan blijven we toch wat achter de feiten aanhollen en dat wil je toch niet.”

“Ik denk dat we in de heenronde getoond hebben dat we tegen alle ploegen uit de reeks resultaten kunnen behalen. Zo klopten we leider Voorde, Hamme en Stekene. En vaak met duidelijke cijfers. Drie ploegen uit de top-vijf zijn dat toch. Maar aan de andere kant gingen we ook onderuit tegen staartploegen Aalter en Wervik. En net dat soort matchen doet onze mooie prestaties tegen hoger gerangschikte ploegen wat verbleken. Laat ons daarom als goed voornemen voor het nieuwe jaar nemen dat we meer constante krijgen in onze prestaties. En liefst een positieve constante natuurlijk.”