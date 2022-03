HO Wolvertem Merchtem voor derby tegen Eppegem. Doelman Stefan Deloose: “Komende twee weken de nodige punten pakken”

“Als je puur naar de stand kijkt, staan we inderdaad voor twee belangrijke weken met matchen tegen Eppegem en Melsele”, opent de goalie van de fusieclub. “Maar het is niet zo dat wat we tegen andere ploegen minder ons best zouden doen want tegen Overijse en Erpe-Mere zat er zeker meer in dan twee nederlagen. Maar de feiten zijn er wel met die nul op zes waardoor we wat zijn blijven hangen in de stand. Het is daarom van belang om de komende twee weken de nodige punten te pakken zodat we niet te veel meer naar onderen moeten kijken.”

Thuisvoordeel

“Positief is wel dat we de vorige keren dat we tegen concurrenten speelden in eigen huis die matchen ook wonnen. Zo ook de laatste thuismatch tegen Jong Lede, die we met 7-1 wonnen. Dat is natuurlijk geen garantie voor dit weekend want zoiets valt maar één keer op een seizoen voor. En uiteindelijk proberen we zowel thuis als uit ons spel te spelen. Maar het is wel zo dat we thuis het merendeel van de punten wisten te behalen en dat willen we zondagnamiddag ook doen.”

Vervelende statistiek

De zes zeges die die fusieclub tot dusver wist te behalen, werden allemaal geboekt tegen ploegen onder hen. Op die manier kom je natuurlijk niet in de problemen maar het mag toch net iets meer zijn voor Deloose: “Als je het zo bekijkt, zou ik liever wat hoger staan want dan kunnen we van meer ploegen winnen (lacht). Ik ben op de hoogte van die vreemde statistiek. Persoonlijk vind ik het zelfs een beetje een vervelende statistiek want wij zijn zeker en vast in staat om ook tegen hoger gerangschikte ploegen te winnen. Dat had evengoed de voorbije weken al zo kunnen zijn. Anderzijds, als we die statistiek de komende twee weken opnieuw in de praktijk kunnen brengen, ga je me niet horen klagen.”

“Dan zouden we echt wel zo goed als zeker zijn van het behoud. Niet dat we ons zorgen maken want het spel dat we brengen mag gezien worden. Maar je wil toch altijd zo snel mogelijk zekerheid dus we zullen allemaal scherp moeten zijn want ook Eppegem kan de punten gebruiken.”