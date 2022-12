HO Wolvertem Merchtem stuurt Jong Lede puntenloos huiswaarts. Tweevoudig doelpuntenmaker Bryan De Keyser: “Met deze mentaliteit zijn wij een moeilijk te kloppen geheel”

De eerste maakte hij al na drie minuten spelen: “Dat maakte de match voor ons inderdaad toch wel een stuk makkelijker”, opent De Keyser. “Over de ganse match gezien denk ik dat Jong Lede één of twee kansen heeft gehad, we stonden dus heel goed. Aan de andere kant hadden we voor de rust wel de mogelijkheid om meer dan twee keer te scoren. Maar uiteindelijk hebben we dan na de rust de match helemaal dood gemaakt en was het dus zeker en vast wel verdiend te noemen dat we de drie punten pakten.”

Giant killers

Die driepunters pakte de fusieclub vooral tegen hoger gerangschikte ploegen. Zo klopte het Stekene, Voorde-Appelterre, Hamme en nu dus ook Jong Lede. Vier ploegen uit de top-zes zijn dat. Kunnen we De Keyser en maats ‘giant killers’ noemen? “Dat is misschien wat overdreven, maar het is inderdaad wel een gegeven dat het vlot lukt tegen die ploegen. Met vaak ook ruime zeges. Al was het nu tegen Jong Lede ook gewoon echt een goede match van ons. Los van het feit dat zij dus vrij hoog staan. En mooie statistiek al zouden we dit ook moeten kunnen tegen de lager gerangschikte ploegen. Want anders laat je hen altijd weer wat dichter komen. Als we met dezelfde mentaliteit spelen als tegen Jong Lede zijn wij een moeilijk te kloppen geheel.”

Meer constante

De Keyser en maats sluiten de heenronde zo af met twintig punten op een negende plaats: “Onze heenronde was globaal gezien er eentje met nog iets te veel ups-and-downs”, bekent ook De Keyser. “In de problemen zijn wij nooit gekomen, maar twee winstmatchen werden te vaak gevolgd door twee gelijke spelen of twee nederlagen. Dan is het niet onlogisch dat je staat waar wij staan, bijna pal in het midden. Dat is zeker niet slecht, maar vooraf was het de ambitie om voor een plaats in de top-zes te gaan. Daarvoor is er nog geen man overboord, want we staan daar op vier punten van, maar dan zullen we in de terugronde meer constante moeten krijgen in onze resultaten.”

Zelf was De Keyser blij dat hij nog eens kon scoren voor de Wolven: “Dat was al van speeldag twee geleden, dus je kan je wel voorstellen hoeveel deugd dit deed. Belangrijke goals ook. Als spits kan je wel degelijke matchen spelen, maar je wordt toch vaak afgerekend op doelpunten. Dat weegt soms wel eens op het zelfvertrouwen en het was ook de coach zijn goed recht om te roteren in die periode. Ik hoop dat ik nu weer vertrokken ben om de ploeg te helpen en belangrijk te zijn.”

Wolvertem Merchtem: Deloose, Schoukens, Christiaens, Oliseh (78’ Erbas), Daels, Baudewyns, Vandevoorde (21’ Mpati), De Keyser, Eliko Eyenga (75’ Perrault), Mokam Noumen, Hofman.

Jong Lede: Meulewaeter, Bauwens, Ringoet, Van Peteghem, Van Poelvoorde, Van Den Eeckhout (72’ Rasschaert), Rosschaert, Van Hauwermeiren (82’ Fonteyne), Suma (82’ Bouafia), Pynaert, De Smet.

Doelpunten: 3’ De Keyser (1-0), 27’ Baudewyns (2-0), 73’ De Keyser (3-0).

Geel: De Keyser, Bauwens, Van Hauwermeiren, Mokam Noumen, Baudewyns, Mpati, Deloose.

